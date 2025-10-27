Comisarul european pentru Energie şi Locuinţe: Nu vom mai permite ca Putin să folosească energia ca armă împotriva noastră. Nu vom mai permite ca Putin să şantajeze statele membre ale Uniunii Europene / Propune un plan de interconectare şi reducerea preţurilor

Comisarul european pentru Energie şi Locuinţe, Dan Jørgensen, a afirmat, luni, la Bucureşti că ar vrea să nu i se mai permită preşedintelui Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, să folosească energia ca armă împotriva statelor europene şi să nu i se mai permită acestuia să şantajeze statele membre ale Uniunii Europene. El propune un plan de acţiune pentru reţele energetice în care vor fi luate măsuri pentru o mai bună interconectare şi o reducere a preţurilor la energie, transmite News.ro.

Dan Jørgensen se află la Bucureşti la o reuniune a miniştrilor energiei din 17 state din regiune. El a declarat în deschiderea evenimentului că războiul împotriva Ucrainei este ceva ce ne preocupă pe toţi.

”Trăim vremuri foarte fragile, vremuri foarte turbulente. Războiul agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei este ceva ce ne preocupă pe toţi. Suntem cu toţii extrem de hotărâţi să ne arătăm solidaritatea atât prin cuvinte, cât şi prin fapte faţă de Ucraina.Astăzi vom avea, de asemenea, ocazia să discutăm despre ceea ce face în prezent Uniunea Europeană în raport cu Rusia, şi anume interzicerea importului de gaz. Nu vom mai permite ca Putin să folosească energia ca armă împotriva noastră. Nu vom mai permite ca Putin să şantajeze statele membre ale Uniunii Europene, iar noi stăm alături de Ucraina”, a afirmat comisarul european pentru Energie şi Locuinţe.

El a mai precizat că va propune un plan de acţiune pentru reţele energetice.

”Pentru ca toate acestea să se întâmple şi pentru ca noi să avem un viitor prosper, iar cetăţenii obişnuiţi din România, Germania, Danemarca, ţara mea, din întreaga Europă, să simtă efectiv că acest lucru funcţionează – că preţurile chiar scad – trebuie să fim mai bine conectaţi.

De aceea, în acest an, voi propune un plan în acest sens – un plan de acţiune pentru reţele energetice, în care vom propune noi măsuri care să facă posibil ca într-adevăr să devenim mai bine interconectaţi şi să reducem preţurile”, a mai declarat comisarul european pentru Energie şi Locuinţe.