Verstappen, surprins de rezultatul cursei de Formula 1 din Mexic

Max Verstappen a încheiat pe podium cursa din Mexic (locul al treilea), iar la finalul Grand Prix-ului a mărturisit că nu se aștepta la o clasare atât de bună. Campionul mondial a avut probleme de aderență în calificări, iar rezultatul îl surprinde în mod plăcut.

O strategie inspirată a făcut diferența pe finalul cursei din Mexic. Verstappen a câștigat locuri importante pe grilă, iar la final a încheiat al treilea.

Dacă nu ar fi intervenit VST (Virtual Safety Car), Max ar fi avut șanse mari de tot să încheie chiar pe doi: Leclerc avea probleme mari cu pneurile, iar olandezul „zburda” pe finalul de cursă.

„Personal, nu mă așteptam să fiu pe podium”, a recunoscut Verstappen. „Chiar și în primul stint nu părea posibil. Am crezut că eram pur și simplu lenți și ne chinuiam cu pneurile”, transmite Verstappen.

După un start precaut, olandezul a ales o strategie diferită, prelungind primul stint pe pneuri medii, în timp ce rivalii au intrat mai devreme la boxe.

Trecerea pe pneuri soft s-a dovedit decisivă pentru obținerea unui loc pe podium.

„Odată ce am montat pneurile soft, am fost mai competitivi, mai fericiți”, a spus el.

Întrebat cum comentează momentul în care VST-ul i-a ruinat șansele de a încheia cursa pe locul doi, Verstappen a folosit un discurs echilibrat.

„Uneori mașina de siguranță lucrează pentru tine, alteori împotriva ta”, a glumit Verstappen.

„Ar fi fost distractiv până la sfârșit (n.r. continuarea duelului cu Leclerc) – probabil puțin mai distractiv pentru mine decât pentru Charles, dar și pentru fani”, a completat Verstappen.

Înainte de cursa din Mexic, Verstappen se afla la 40 de puncte de liderul ierarhiei generale, la acel moment Piastri.

Acum, olandezul are un ecart de 36 de puncte față de locul întâi, unul ocupat în prezent de Norris.

Cu patru curse înainte de finalul sezonului, Verstappen păstrează șanse de a-și trece în CV cel de-al cincilea titlu mondial consecutiv din Formula 1.

Cursa din Mexic a fost câștigată de Lando Norris, pilotul britanic devenind de altfel noul lider din ierarhia generală a piloților din Formula 1, cu doar patru etape înainte de finalul sezonului 2025.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

1 Lando Norris (McLaren) 357 puncte

2 Oscar Piastri (McLaren) 356

3 Max Verstappen (RedBull) 321

4 George Russell (Mercedes) 258

5 Charles Leclerc (Ferrar) 210

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 97

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Oliver Bearman (Haas) 32

14 Lance Stroll (Aston Martin) 32

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

16 Esteban Ocon (Haas) 30

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

18 Pierre Gasly (Alpine) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 713 puncte / campioană

2 Ferrari 356

3 Mercedes 355

4 RedBull 346

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Haas 62

9 Kick Sauber 60

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1