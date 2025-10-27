Piastri, în cădere liberă și detronat de pe primul loc din F1 – McLaren vine cu o explicație

Căderea abruptă a lui Oscar Piastri din Formula 1 se prelungește, pilotul australian cedând după cursa din Mexic șefia clasamentului general. Andrea Stella, directorul McLaren, dă asigurări că monopostul „papaya” nu are nicio problemă, mutând astfel responsabilitatea în dreptul lui Oscar.

Ultimele curse au scos la iveală limitele lui Piastri, iar australianul a pierdut puncte extrem de prețioase în lupta pentru titlul mondial din Formula 1.

După o nouă clasare în afara podiumului, Piastri a fost depășit de coechipierul Lando Norris la vârful ierarhiei piloților.

Oscar admite că are probleme și spune că nu trebuie să se „reinventeze”, ci doar să schimbe abordarea de a conduce.

„Pentru mine, cel mai important lucru este să învăț lucrurile pe care vreau să le învăț”, a declarat Piastri, care nu a mai urcat pe podium în ultimele patru curse consecutive.

Ultimul succes al lui Oscar datează din august, atunci când s-a impus cu ocazia Marelui Premiu al Olandei.

De la acel moment, Verstappen a redus fantastic ecartul de la 104 puncte la doar 35 în prezent, iar asta în doar șase Grand Prix-uri.

„După calificări, a devenit clar că trebuia să schimb câteva lucruri majore în modul în care conduc.

Azi (n.r. duminică) a fost prima încercare de a pune asta în practică. Dacă am făcut progrese, sunt fericit – dar când coechipierul tău câștigă, un loc cinci nu e prea grozav”, a spus Piastri pentru Sky Sports F1.

S-a tot speculat despre faptul că monopostul McLaren al lui Piastri ar avea unele probleme, însă Andrea Stella, directorul echipei, spune că ambii piloți beneficiază de aceleași condiții de lucru.

Cu alte cuvinte, nu mașina este de vină, ci adaptarea pilotului.

„Fiecare dovadă, fiecare bucată de date ne spune că nu e nimic în neregulă cu mașina”, transmite Stella, punând capăt speculațiilor.

Este vorba doar despre stiluri diferite de pilotaj, iar australianul s-a confruntat în ultima perioadă cu condiții de aderență scăzută la Austin și în Mexic.

„A trebuit să conduc foarte diferit în ultimele două săptămâni. Mașina și pneurile au cerut un stil diferit. Nu prea am reușit să trec la asta. Lando s-a adaptat mai ușor, eu nu”, a recunoscut Piastri.

Chiar dacă a cedat șefia, Oscar încearcă să mențină un ton optimist pentru ultimele patru etape din sezonul 2025 din F1.

„Este vorba despre a adăuga îmbunătățiri stilul de pilotaj, mai degrabă decât a mă reinventa”, a încheiat Piastri.

Cursa din Mexic a fost câștigată de Lando Norris, pilotul britanic devenind de altfel noul lider din ierarhia generală a piloților din Formula 1, cu doar patru etape înainte de finalul sezonului 2025.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

1 Lando Norris (McLaren) 357 puncte

2 Oscar Piastri (McLaren) 356

3 Max Verstappen (RedBull) 321

4 George Russell (Mercedes) 258

5 Charles Leclerc (Ferrar) 210

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 97

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Oliver Bearman (Haas) 32

14 Lance Stroll (Aston Martin) 32

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

16 Esteban Ocon (Haas) 30

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

18 Pierre Gasly (Alpine) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 713 puncte / campioană

2 Ferrari 356

3 Mercedes 355

4 RedBull 346

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Haas 62

9 Kick Sauber 60

10 Alpine 20

