România va găzdui NATO-Industry Forum în zilele de 5 şi 6 noiembrie…

Sursa foto: Photo 80551435 © M-sur | Dreamstime.com

România va găzdui NATO-Industry Forum în zilele de 5 şi 6 noiembrie / Forumul va reuni directori din industrie, comandanţi civili, militari NATO de rang înalt şi oficiali naţionali

Următoarea ediţie a NATO-Industry Forum va avea loc la Bucureşti în zilele de 5 şi 6 noiembrie, informează alianţa atlantică pe site-ul său, transmite Agerpres.

Comandamentul Aliat pentru Transformare şi Divizia Industrie de Apărare, Inovaţie şi Armament, din cadrul Statului Major Internaţional al NATO, coorganizează acest eveniment sub auspiciile secretarului general al NATO.

NATO-Industry Forum este evenimentul la nivel strategic care facilitează interacţiunea directă şi continuă dintre NATO şi industrie.

Tema ediţiei din 2025 a acestui forum este „Reînarmarea NATO – Inovare, Accelerare, Susţinere”.

Forumul va avea ca bază de pornire decizia luată de şefii de stat şi de guvern la summitul NATO de la Haga din iunie de a creşte semnificativ investiţiile în apărare şi îşi propune să contribuie la modelarea modului în care aceşti bani sunt investiţi pentru a se asigura că aliaţii dezvoltă şi furnizează capabilităţile necesare pentru a continua să descurajeze şi să se apere în mod credibil împotriva oricărui adversar.

NATO-Industry Forum va reuni directori din industrie, comandanţi civili şi militari NATO de rang înalt şi oficiali naţionali, precum şi lideri-cheie din alte instituţii.

