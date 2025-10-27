România va găzdui NATO-Industry Forum în zilele de 5 şi 6 noiembrie / Forumul va reuni directori din industrie, comandanţi civili, militari NATO de rang înalt şi oficiali naţionali
Următoarea ediţie a NATO-Industry Forum va avea loc la Bucureşti în zilele de 5 şi 6 noiembrie, informează alianţa atlantică pe site-ul său, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Comandamentul Aliat pentru Transformare şi Divizia Industrie de Apărare, Inovaţie şi Armament, din cadrul Statului Major Internaţional al NATO, coorganizează acest eveniment sub auspiciile secretarului general al NATO.
NATO-Industry Forum este evenimentul la nivel strategic care facilitează interacţiunea directă şi continuă dintre NATO şi industrie.
Tema ediţiei din 2025 a acestui forum este „Reînarmarea NATO – Inovare, Accelerare, Susţinere”.
Forumul va avea ca bază de pornire decizia luată de şefii de stat şi de guvern la summitul NATO de la Haga din iunie de a creşte semnificativ investiţiile în apărare şi îşi propune să contribuie la modelarea modului în care aceşti bani sunt investiţi pentru a se asigura că aliaţii dezvoltă şi furnizează capabilităţile necesare pentru a continua să descurajeze şi să se apere în mod credibil împotriva oricărui adversar.
NATO-Industry Forum va reuni directori din industrie, comandanţi civili şi militari NATO de rang înalt şi oficiali naţionali, precum şi lideri-cheie din alte instituţii.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Exerciţii de tragere cu muniţie reală în poligonul Smârdan din județul Galați / 500 de militari NATO sunt dislocaţi în zonă
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.