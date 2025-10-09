G4Media.ro
Exerciţii de tragere cu muniţie reală în poligonul Smârdan din județul Galați…

Sursa: Inquam Photos/ Autor: George Călin

Exerciţii de tragere cu muniţie reală în poligonul Smârdan din județul Galați / 500 de militari NATO sunt dislocaţi în zonă

Articole9 Oct • 85 vizualizări 0 comentarii

Aproximativ 500 de militari, cu 200 de mijloace tehnice, aparţinând Grupului de Luptă NATO din România şi unor unităţi naţionale, sunt dislocaţi în Poligonul Centrului de instrucţie pentru luptă Smârdan unde, în perioada 9-31 octombrie, se desfăşoară exerciţii militare cu muniţie reală, informează, joi, Instituţia Prefectului – Judeţul Galaţi, transmite Agerpres.

Activităţile de instruire au loc în cadrul exerciţiului multinaţional DACIAN FALL 2025 (DAFA25), planificat de Ministerul Apărării Naţionale pentru creşterea nivelului de pregătire şi interoperabilitate a forţelor române şi aliate.

„Exerciţiul multinaţional DACIAN FALL 2025 (DAFA25). În perioada 9-31 octombrie 2025, în Poligonul Smârdan vor fi dislocaţi aproximativ 500 de militari cu 200 de mijloace tehnice, aparţinând Grupului de Luptă NATO din România şi unor unităţi naţionale. Pentru a reduce impactul asupra traficului rutier şi asupra comunităţilor locale, deplasările tehnicii militare vor fi efectuate preponderent pe timp de noapte. Aceste exerciţii militare sunt activităţi uzuale de instruire, planificate de Ministerul Apărării Naţionale, în scopul creşterii nivelului de pregătire şi interoperabilitate al militarilor români şi aliaţi. Cetăţenii sunt rugaţi să nu intre în panică, să respecte toate măsurile de siguranţă şi să evite accesul în zonele restricţionate”, a transmis Instituţia Prefectului – Judeţul Galaţi.

Programul tragerilor cu muniţie reală în Poligonul Centrului Secundar de Instruire pentru Luptă „Smârdan” este următorul: 9-10 octombrie, între orele 08:00-20:00; 13-17 octombrie, între orele 08:00-18:00; 20-24 octombrie, între orele 08:00-18:00; 27-31 octombrie, între orele 08:00-20:00.

Pentru prevenirea incidentelor, accesul populaţiei, al vehiculelor şi al animalelor este strict interzis în perimetrul poligonului, precum şi în Pădurea Paielor şi Pădurea Valea Mieluşului.

Instituţia Prefectului Galaţi atrage atenţia asupra respectării semnalizărilor din teren: panouri cu mesajul „TRECEREA INTERZISĂ – POLIGON DE TRAGERE”, bariere şi semnale vizuale, precum bec sau fanion roşu care indică „STAI! SE TRAGE!”.

Sursa citată mai adaugă că programul tragerilor poate suferi modificări în funcţie de disponibilitatea unităţilor participante, condiţiile meteo sau dinamica activităţilor.

Aceste exerciţii fac parte din activităţile planificate de Ministerul Apărării Naţionale, iar populaţia este rugată să nu intre în panică şi să respecte măsurile de siguranţă impuse.

