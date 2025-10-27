Raluca Turcan îl acuză pe ministrul Culturii de conflict de interese: „Instituția trebuie ferită de suspiciuni”

Fostul ministru al Culturii, Raluca Turcan (PNL), susține că actualul ministru al Culturii, András Demeter, s-ar afla într-un posibil conflict de interese. Turcan îl acuză într-o postare pe Facebook că inițiază reorganizări instituționale care vizează chiar instituția unde acesta a candidat, fără succes, pentru funcția de manager.

Turcan susține că procesul de reorganizare început la Ministerul Culturii „riscă să semene mai degrabă a feudalizare decât a preocupare reală pentru performanță”, și atrage atenția că prima instituție vizată de comasare ar fi Teatrul de Operetă „Ion Dacian” — unde actualul ministru ar fi avut un proces cu Ministerul, după ce nu a promovat concursul de management.

„Este cel puțin straniu faptul că prima propunere de reorganizare vizează tocmai o instituție în care s-a organizat concurs în mandatul meu […] și aceeași instituție pentru care domnul ministru are un proces în derulare cu Ministerul Culturii”, a scris Turcan.

„Instituția Ministerului Culturii trebuie ferită de suspiciuni de conflict de interese!”, a adăugat aceasta.

Turcan a precizat că, în mandatul său, concursurile pentru manageri de instituții de cultură au fost organizate doar acolo unde „existau blocaje sau conflicte serioase”, iar pentru restul a inițiat modificarea Legii managementului instituțiilor publice de cultură. Ea susține că legea este aproape finalizată și că actualele concursuri ar trebui amânate până la adoptarea noilor reglementări, „maximum o lună”, dacă există voință politică.

Fostul ministru avertizează, totodată, asupra riscului ca reorganizările actuale să fie folosite pentru „fidelizare politică sau personală”, nu pentru performanță instituțională, și face apel ca Ministerul să apere finanțarea culturii în fața eventualelor reduceri bugetare.

