Cel mai bătrân șef de stat din lume: președintele Camerunului, Paul Biya, reales pentru un al optulea mandat, la vârsta de 92 de ani

Cel mai în vârstă șef de stat în funcție din lume, președintele Camerunului, tocmai a fost reales la conducerea țării sale pentru un nou mandat, cu 53,66% din voturi, potrivit rezultatelor oficiale anunțate de Consiliul Constituțional luni, 27 octombrie. La 92 de ani, el va începe al optulea mandat de șapte ani, scrie BFM TV.

Candidatul Issa Tchiroma Bakary a ieșit pe locul al doilea, cu 35,19% din voturi, potrivit instituției, în timp ce fostul ministru revendică victoria în fața președintelui în exercițiu după alegerile din 12 octombrie și a chemat camerunezii să iasă în număr mare în stradă pentru a-i apăra victoria.

Patru persoane au murit duminică în capitala economică Douala, în timpul manifestațiilor de susținere a opozantului, potrivit guvernatorului regiunii Littoral. Forțele de securitate au început cu o salvă de gaze lacrimogene înainte de a trage „cu gloanțe reale”, potrivit manifestanților interogați de AFP.

De săptămâna trecută, susținătorii lui Issa Tchiroma, care, potrivit propriilor calcule, a obținut 54,8% din voturi față de 31,3% pentru președintele în exercițiu Paul Biya, au ieșit sporadic în stradă pentru a revendica victoria în alegerile prezidențiale.

Majoritatea analiștilor se așteptau ca Paul Biya, cel mai în vârstă șef de stat în funcție din lume, să câștige un nou mandat de șapte ani, într-un sistem pe care detractorii săi îl acuză că îl controlează total pe parcursul celor 43 de ani de când se află la putere.

El este al doilea șef de stat care conduce Camerunul de la independența față de Franța în 1960 și a guvernat reprimând orice opoziție, supraviețuind tulburărilor economice și unui conflict separatist din 2016 în cele două regiuni anglofone ale țării.