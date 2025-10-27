Curtea de Apel din Bologna validează extrădarea către Germania a lui Serghii Kuznieţov, suspect în sabotarea Nord Stream / Avocatul său anunţă un recurs al fostului comandant ucrainean şi cere o „imunitate fncţională” şi recunoaşterea „naturii politice” a dosarului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Curtea de Apel de la Bologna a validat o cerere de extrădare către Germania a unui ucrainean suspectat de justiţia germană de faptul că a participat la sabotarea gazoductului Nord Stream în 2022, anunţă luni avocatul acestuia, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Avocatul suspectului a anunţat că urmează să facă apel împotriva acestei hotărâri, invalidată deja de către Curtea Supremă italiană după o prrimă examinare şi care a stabilit ca suspectul Serghii Kuznieţov, care neagă faptele, să rămână încarecrat în Italia.

Curtea de Casaţie italiană a blocat, la 15 octombrie, extrădarea ucraineanului către Germania.

Cea mai înaltă jurisdicţie italiană hotăra că este contrară legii recalificarea drept ”act de terorism” a faptelor de care este acuzat Zunieţov, după ce în mandatul de arestare emis de către Germania infracţiuna era calificată drept un ”sabotaj”.

Serghii Kuznieţov este suspectat de faptul că este unul dintre cei patru coordonaori ai unui comando care a sabotat gazoductul submarin Nord Stream, la Marea Baltică, în septembrie 2022.

”O ŢINTĂ MILITARĂ LEGITIMĂ”



Arestat la 21 august, la Rimini (nord-est) şi încarcerat într-o închisoare de înaltă securitate în Italia, el riscă până la 15 an in de închisoare în Germania.

Serghii Kuznieţov, în vârstă de 49 de ani, a declarat că era, la vremea faptelor – şi până în 2023 -, un comandant al armatei ucrainene.

El susţine că se afla în Ucraina la momentul faptelor, potrivit primei hotărâri de extrădare, pronunţată la jumătatea lui septembrie de către altă cameră a Curţii de Apel din Bologna.

Avocatul său, Nicola Canestrini, consideră că statutul militar al clientului său de la vremea faptelor nu poate fi ignorat şi că acesta făcea din gazoduct, în opinia sa, ”o ţintă militară legitimă”, din cauza contextului Războiului din Ucraina.

Luni, avocatil a anunţat că face din nou recurs la Curtea de Casaţie, pentru ca clientului său să-i fie recunoscută o ”imunitate fncţională” şi pentru ca să fie recunoscută ”natura politică” a acestui dosar.