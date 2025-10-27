Serviciul federal de securitate din Germania va primi puteri sporite, la 75 de ani de la crearea sa

Serviciul de informaţii federal german (BfV) va primi puteri sporite pentru a putea asigura apărarea faţă de ameninţările moderne, la 75 de ani de la crearea sa, informează luni agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

În cadrul unei ceremonii, ministrul de interne german Alexander Dobrindt a afirmat că Biroul federal pentru protejarea Constituţiei (denumirea oficială a BfV) trebuie să devină ”imună la provocările viitorului”, prin reforme tehnice şi juridice.

”În vremuri cu ameninţări hibride şi influenţe străine, este mai important ca niciodată să ne apărăm Constituţia în mod activ”, a spus Dobrindt.

Guvernul de coaliţie condus de cancelarul Friedrich Merz a promis să reformeze legislaţia privind funcţionarea serviciilor de informaţii germane, pentru a asigura un schimb de informaţii mai eficient între diversele autorităţi.

Directorul BfV, Sinan Selen, a afirmat că arhitectura de securitate a Germaniei trebuie să fie consolidată ”tehnic, fizic şi mental”.

”Securitatea este încă o dată o marfă extrem de rară, pe care opozanţii şi rivalii noştri sistemici o fac şi mai rară”, a explicat el.

BfV a fost fondat pe 7 noiembrie 1950, cu aprobarea puterilor aliate occidentale. Serviciul german a fost considerat un bastion împotriva spionajului sovietic şi infiltrării comuniste.