China minimalizează tensiunile în relaţia bilaterală cu Germania după ce ministrul de…

Sursa foto: Photo 126772705 © Waihs | Dreamstime.com

China minimalizează tensiunile în relaţia bilaterală cu Germania după ce ministrul de externe german şi-a anulat vizita la Beijing

Articole27 Oct 0 comentarii

China a îndemnat luni Germania să adopte o viziune pe termen lung în relaţiile bilaterale, încercând să minimalizeze impresia unei tensiuni în creştere după ce ministrul de externe german Johann Wadephul şi-a amânat prima sa vizită la Beijing, informează agenția de știri Reuters.

Iniţial, Wadephul trebuia să ajungă în capitala chineză duminică, în ceea ce ar fi fost prima vizită a unui ministru din guvernul cancelarului Friedrich Merz, dar a decis să nu se deplaseze la Beijing după ce doar una din întâlnirile pe care le solicitase a fost confirmată, cea cu ministrul de externe Wang Yi.

Acest lucru a determinat un parlamentar german de rang înalt să acuze China că a provocat anularea vizitei de teama unei dezbateri, transmite Agerpres.

„China a privit întotdeauna şi a dezvoltat legăturile sale cu Germania dintr-o perspectivă strategică şi pe termen lung”‘ a declarat Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez.

„Cele două părţi ar trebui să se respecte reciproc, să se trateze ca egale şi să coopereze pentru rezultate reciproc avantajoase pentru a impulsiona relaţiile bilaterale pe calea cea bună”, a declarat luni Guo Jiakun, într-o conferinţă de presă.

„Circumstanţele actuale” constitue un motiv suplimentar pentru ca ambele ţări să urmărească interese comune, a adăugat el, fără a oferi detalii.

Germania este principalul partener comercial european al Chinei, schimburile comerciale bilaterale depăşind 200 de miliarde de dolari în 2025, conform datelor chineze.

Cu toate acestea, niciuna dintre părţi nu a efectuat vizite oficiale de când Uniunea Creştin-Democrată a cancelarului Merz a învins Partidul Social-Democrat al predecesorilor săi, Olaf Scholz şi Angela Merkel, în alegerile din acest an.

În comparaţie, şeful diplomaţiei chineze a vizitat, în 2025, Austria, Italia, Polonia, Slovenia şi Elveţia.

Wadephul a adoptat o poziţie tot mai dură faţă de China după preluarea funcţiei de ministru de externe în luna mai. El a evidenţiat sprijinul Beijingului pentru războiul Rusiei în Ucraina, comportamentul său „agresiv în creştere” în regiunea Indo-Pacificului şi restricţiile la exportul de pământuri rare şi semiconductori.

Procedând astfel, Johann Wadephul a mers mai departe decât predecesoarea sa, Annalena Baerbock, cunoscută pentru limbajul său direct şi care l-a numit „dictator” pe preşedintele chinez Xi Jinping.

Vineri, Agnieszka Brugger, din conducerea partidului de opoziţie Verzii, a declarat că „anularea călătoriei ministrului de externe Wadephul în China continentală este logică şi consecventă”.

„Lista problemelor extrem de dificile (în relaţia) cu China, care este un jucător relevant în multe probleme politice globale, devine tot mai lungă”, a adăugat politiciana germană.

