UE intensifică eforturile pentru a reduce dependenţa de metalele rare chinezeşti

Rulmentii de foarte bună calitate nu pot fi produșo oriunde. (Sursa foto: PxHere)

26 Oct

Uniunea Europeană pregăteşte un nou plan pentru a diminua dependenţa de materiile prime critice provenite din China, a anunţat sâmbătă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, criticând decizia Beijingului de a extinde restricţiile la exportul de metale rare, transmite Reuters, citată de News.ro.

Planul, denumit RESourceEU, va urmări să asigure accesul industriei europene la surse alternative de materii prime esenţiale pe termen scurt, mediu şi lung, prin accelerarea parteneriatelor cu state precum Australia, Canada, Chile, Groenlanda, Kazahstan, Uzbekistan şi Ucraina.

Von der Leyen a precizat că programul va include şi măsuri pentru reciclarea materialelor critice din produsele vândute pe piaţa europeană, investiţii în proiecte strategice de producţie şi procesare în interiorul UE, precum şi iniţiative comune de achiziţie şi stocare, după modelul REPowerEU – planul lansat în 2022 pentru reducerea dependenţei energetice de Rusia.

China a impus pe 9 octombrie noi restricţii la exportul de pământuri rare şi materiale pentru baterii, o mişcare pe care Occidentul o interpretează drept reacţie la tarifele comerciale impuse de SUA. Bruxelles-ul avertizează însă că măsura afectează grav sectoare strategice europene precum industria auto, apărarea, aeronautica, producţia de cipuri AI şi centrele de date.

”Peste 90% din consumul nostru de magneţi din pământuri rare provine din importuri din China. Riscurile pentru Europa şi pentru industriile noastre strategice sunt evidente”, a spus von der Leyen, adăugând că Uniunea este pregătită ”să folosească toate instrumentele din arsenalul său” dacă dialogul cu Beijingul nu oferă soluţii rapide.

