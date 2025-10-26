G4Media.ro
Şefa diplomaţiei din Coreea de Nord merge în vizită la dictatorii Vladimir…

trupe soldati militari nord-coreeni, coreea de nord, phenian, comunism, regim militar
Sursa foto: Ed JONES / AFP

Şefa diplomaţiei din Coreea de Nord merge în vizită la dictatorii Vladimir Putin și Alexandr Lukașenko

26 Oct

Ministrul Afacerilor Externe al Coreei de Nord, Choe Son Hui, va efectua o vizită în Rusia şi Belarus, a anunţat, duminică, agenţia oficială de presă din Phenian, KCNA, fără a oferi detalii cu privire la calendarul acestor deplasări, transmite News.ro.

Diplomata va efectua aceste vizite „la invitaţia ministerelor Afacerilor Externe din Rusia şi Belarus”, a precizat KCNA.

Relaţiile dintre Phenian şi Moscova s-au consolidat considerabil de la invazia rusă a Ucrainei în 2022, Coreea de Nord susţinând efortul de război al aliatului său.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a întâlnit cu dictatorii rus Vladimir Putin şi belarus Alexander Lukaşenko în septembrie la Beijing, în marja paradei pentru 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Anunţul acestor vizite diplomatice nord-coreene vine în contextul în care preşedintele american Donald Trump este aşteptat începând de miercuri în Coreea de Sud, unde va participa la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Republicanul a deschis uşa pentru o nouă întâlnire cu Kim Jong Un, care ar fi o premieră din 2019 şi primul său mandat. La rândul său, liderul nord-coreean condiţionează o posibilă reluare a dialogului de renunţarea de către Washington la cererea sa de demontare a arsenalului nuclear de la Phenian.

