Şefa diplomaţiei din Coreea de Nord merge în vizită la dictatorii Vladimir Putin și Alexandr Lukașenko
Ministrul Afacerilor Externe al Coreei de Nord, Choe Son Hui, va efectua o vizită în Rusia şi Belarus, a anunţat, duminică, agenţia oficială de presă din Phenian, KCNA, fără a oferi detalii cu privire la calendarul acestor deplasări, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Diplomata va efectua aceste vizite „la invitaţia ministerelor Afacerilor Externe din Rusia şi Belarus”, a precizat KCNA.
Relaţiile dintre Phenian şi Moscova s-au consolidat considerabil de la invazia rusă a Ucrainei în 2022, Coreea de Nord susţinând efortul de război al aliatului său.
Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a întâlnit cu dictatorii rus Vladimir Putin şi belarus Alexander Lukaşenko în septembrie la Beijing, în marja paradei pentru 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.
Anunţul acestor vizite diplomatice nord-coreene vine în contextul în care preşedintele american Donald Trump este aşteptat începând de miercuri în Coreea de Sud, unde va participa la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).
Republicanul a deschis uşa pentru o nouă întâlnire cu Kim Jong Un, care ar fi o premieră din 2019 şi primul său mandat. La rândul său, liderul nord-coreean condiţionează o posibilă reluare a dialogului de renunţarea de către Washington la cererea sa de demontare a arsenalului nuclear de la Phenian.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.