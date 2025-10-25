Când timpul se schimbă: cum ne afectează ora de iarnă și de ce Europa nu se hotărăște să o oprească

În fiecare toamnă, aproape ca un ritual, europenii își mută ceasurile înapoi cu o oră. Duminică, la ora 4 dimineața, România va reveni la ora oficială de iarnă, gestul mecanic care transformă brusc diminețile în luminoase și serile în întunecate. Pentru unii, schimbarea trece neobservată. Pentru alții, e un mic haos: somn fragmentat, nervozitate, o senzație de oboseală greu de explicat.

De mai bine de cinci ani, Uniunea Europeană promite că va opri această pendulare anuală a timpului. În 2018, peste 4,6 milioane de europeni au răspuns la o consultare publică, iar 84% au spus răspicat că vor ca schimbarea orei să fie eliminată. În 2019, Parlamentul European a votat pentru desființarea ei, dar, ca în multe alte povești europene, procesul s-a blocat la Consiliu.

Țările nu se înțeleg: unele, precum Finlanda, cer o oră fixă pe tot continentul; altele, ca Grecia, Cipru sau Portugalia, spun că diferențele de fus orar sunt prea mari pentru o soluție unică. În lipsa unei majorități calificate, directiva a rămas suspendată, iar ceasurile Europei continuă să bată în două ritmuri, unul de vară, altul de iarnă.

Când ora te dă peste cap

Dincolo de deciziile birocratice, schimbarea orei are efecte reale asupra oamenilor. „După trecerea la ora de iarnă, mulți se simt ciudat, obosiți, nervoși sau chiar mai deprimați”, explică psihologul Liliana Luca, de la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași.

De ce? Pentru că organismul nostru este reglat de lumină. Când ziua se scurtează brusc, scade secreția de serotonină și crește producția de melatonină, hormonul somnului. Rezultatul e o stare de confuzie biologică: somnul vine prea devreme, trezitul pare mai greu, iar productivitatea scade. „Ritmul circadian are nevoie de câteva zile — uneori chiar o săptămână — pentru a se regla”, spune psihologul.

Unii oameni resimt mai puternic tranziția: persoanele care suferă deja de tulburări de somn, de anxietate sau de depresie sunt mai vulnerabile. E motivul pentru care, în primele zile după schimbarea orei, cabinetele de psihologie și medicii de familie primesc mai multe plângeri legate de oboseală, lipsă de concentrare și dispoziție scăzută.

Lumina, somnul și ecranele

În societatea modernă, problema se complică și mai mult: lipsa de expunere la lumină naturală e dublată de abuzul de lumină artificială — în special cea albastră, emisă de ecranele telefoanelor și laptopurilor. „Mulți oameni petrec seara ore întregi online, iar asta dereglează secreția normală de melatonină, agravând efectele schimbării orei”, explică specialiștii de la Socola.

Soluțiile, spun psihologii, sunt simple, dar cer consecvență: o rutină de somn stabilă, evitarea ecranelor înainte de culcare, o cameră întunecată și liniștită, și, mai ales, expunerea la lumină naturală în timpul zilei. „Lumina este semnalul care resetează ceasul nostru biologic”, spun medicii. O plimbare în aer liber, chiar și de 15 minute, poate face diferența.

O problemă de adaptare colectivă

Ceea ce părea o măsură practică menită să economisească energie în timpul războaielor și al crizelor economice a devenit, peste un secol, o sursă de disconfort colectiv și un subiect de dezbatere politică.

Studiile recente arată că economiile de energie sunt minime, în timp ce impactul asupra sănătății, de la tulburări de somn până la riscuri cardiovasculare crescute în primele zile după schimbare nu mai poate fi ignorat. Cu toate acestea, Uniunea Europeană nu reușește să decidă dacă va păstra ora de vară permanent sau pe cea de iarnă.

Ceasul intern vs. ceasul politic

Pentru oameni, schimbarea orei e un detaliu. Pentru instituții, e un compromis geopolitic. Într-o Europă cu trei fusuri orare principale, o oră unică ar însemna o reconfigurare masivă a transportului, telecomunicațiilor și programelor economice.

Până la o decizie finală, europenii continuă să trăiască între două ritmuri. Iar, în fiecare toamnă, când lumina dispare mai devreme și ceasurile se întorc, nu doar timpul se schimbă ci și noi.

Pentru unii, e doar o oră în plus de somn. Pentru alții, e o săptămână întreagă de adaptare. Dar, pentru toți, e un reminder subtil că timpul, oricât de bine l-am măsura, nu se lasă niciodată pe deplin controlat.