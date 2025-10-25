G4Media.ro
Ministrul Sănătăţii, întrebat dacă spitalele regionale vor fi gata în 2029: Eu…

Foto: Proiectul Spitalului regional Iași – Ministerul Sănătății

Ministrul Sănătăţii, întrebat dacă spitalele regionale vor fi gata în 2029: Eu spun un ”da” ferm. Banii există. Deci trebuie să fii tâmpit ca politician sau ca ministru să blochezi un astfel de proiect

25 Oct

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susţine că cele trei spitale regionale – Iaşi, Cluj, Craiova – vor deveni funcţionale cel târziu în anul 2029. ”Nu există motive să se blocheze. Finanţarea este asigurată. Banii există. Deci trebuie să fii tâmpit ca politician sau ca ministru să blochezi un astfel de proiect”, a spus Rogobete, la Prima TV. Valoarea totală a celor trei spitale regionale este de peste 2 miliarde de euro, fonduri europene şi bani din bugetul naţional. Lucrările au început în primăvara anului 2024, transmite News.ro.

Insider politic: Când vor fi gata spitalele regionale?

Alexandru Rogobete: Ele au termen 2028-2029.

Insider politic: Şi chiar putem să luăm în calcul acest termen?

Alexandru Rogobete: Eu spun da. Un ”da” ferm, pentru că un proiect de asemenea anvergură, odată pornit, trebuie să fii… fie incompetent…

Insider politic: S-a întâmplat.

Alexandru Rogobete: Fie inconştient…

Insider politic: Şi asta.

Alexandru Rogobete: Să-l blochezi. Nu există motive să se blocheze. Finanţarea este asigurată. Banii există. Deci trebuie să fii tâmpit ca politician sau ca ministru să blochezi un astfel de proiect.

Insider politic: Şi când spuneţi de terminarea acestui proiect, vă gândiţi la construcţia goală?

Alexandru Rogobete: Şi dotarea.

Insider politic: Adică un spital funcţional.

Alexandru Rogobete: Exact.

Insider politic: E posibil pentru finalul anului 2028, începutul anului 2029?

Alexandru Rogobete: Din datele tehnice avute acum, da.

Insider politic: Deci în 4-5 ani e gata.

Alexandru Rogobete: Vă daţi seama, poate să apară o calamitate. Poate să apară orice. Dar dacă rămânem în aceste condiţii, cum stau lucrurile acum din punct de vedere al masterplan-ului de dezvoltare, sigur că da, este posibil.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

25 Oct
25 Oct
25 Oct
