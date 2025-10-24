Nicușor Dan, întrebat despre posibila închidere a unor licee cu predare în limba română din Ucraina: Vă asigur că această prevedere nu se va aplica

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Nicușor Dan a afirmat vineri că nu se vor închide licee cu predare în limba română din Ucraina, așa cum prevede legea ucraineană privind reorganizarea sistemului de învățământ.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

“Este o lege prevăzută a intra în vigoare în 2027 și vă asigur că în ceea ce privește liceele românești până în septembrie 2027 acasă prevedere nu li se va aplica”, a spus Nicușor Dan, răspunzând la întrebarea unui ziarist.

Numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi, Ucraina, vor dispărea începând de la 1 septembrie 2027, ca urmare a reorganizării sistemului de învăţământ, a declarat, marţi, pentru Agerpres, secretarul responsabil al Uniunii Inter-regionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, Aurica Bojescu,, potrivit TVR Info.

Potrivit sursei citate, Consiliul Regional Cernăuţi a aprobat noua reţea de licee din regiune, care prevede doar patru licee cu predare în română şi nouă mixte.

Cele patru licee cu predare în limba română vor funcţiona în oraşul Cernăuţi, precum şi în comunele Hliboca, Ostriţa şi Herţa. Această reformă educaţională a stârnit îngrijorare în comunitatea românească din regiunea Cernăuţi.

„Acum sunt 32 de licee, 12 sunt mixte, cu două limbi, iar din cele 20 de licee româneşti vor rămâne patru. Vor fi copii care nu vor avea ce să facă şi dacă doresc numaidecât să îşi facă studiile, să meargă la facultate, atunci vor fi nevoiţi să înveţe în altă parte, în licee ucrainene. Copiii nu prea au de ales. Sau te duci în altă parte, sau nu mai înveţi. (…) Este o situaţie foarte grea. Trebuie neapărat ca cineva să ia măsuri”, a afirmat Bojescu, care susţine că liderii comunităţii româneşti au cerut ca în fiecare comună românească să rămână câte un liceu.

Decizia Consiliului Regional Cernăuţi de închidere a numeroase licee româneşti are loc în pofida opoziţiei comunităţii de români, care atrage atenţia asupra încălcării dreptului de învăţare în limba maternă pentru etnicii români.

„Această reformă va duce pe viitor şi la dispariţia gimnaziilor, deoarece în unele dintre localităţi liceele vor fi cu predare în ucraineană şi atunci părinţii nu îşi vor mai da copii la gimnazii în română, ci la cele ucrainene, ca să le fie mai uşor în continuarea studiilor. Mai mult decât în acele licee mixte, cum ar fi cele din Mahala, predarea se va face în ucraineană, iar româna va fi predată doar la disciplinele Limba română şi Literatura română şi universală. Există şi riscul de dispariţie a limbii atunci când dispare şcoala în limba maternă. Aici este o încălcare a Constituţiei Ucrainei şi drepturilor omului, care garantează tuturor cetăţenilor învăţarea în limba maternă”, afirmă Neculai Costaş, profesor de limbă şi literatură română la o şcoală gimnazială din Cernăuţi.

Noul act normativ va determina închiderea unor licee din sate istorice româneşti precum Mahala, Tărăşeni, Noua Suliţă, Hliboca, Crasna, Pătrăuţi, Storojineţ sau Mămăliga. De asemenea, nu va exista niciun liceu cu predare în limba română în satele de pe Valea Siretului.