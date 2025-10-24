Rogobete: Este crucial ca România să îşi consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure, moderne şi accesibile

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că este „crucial” ca România să îşi consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure, moderne şi accesibile, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Este crucial ca România să îşi consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure, moderne şi accesibile, iar proiectul ‘Centrul de cercetare-dezvoltare Inova A+ şi producţie de medicamente critice’, dezvoltat de Antibiotice Iaşi cu sprijinul Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Fondurilor Europene, reprezintă un pas semnificativ în această direcţie. Proiectul, care va sprijini direct dezvoltarea industriei farmaceutice româneşti, va fi lansat prin programul STEP (Strategic Technologies for Europe Platform). Noul centru va transforma Antibiotice Iaşi într-un veritabil hub naţional de inovare farmaceutică, capabil să dezvolte medicamente critice şi soluţii terapeutice avansate, consolidând independenţa României în producţia de medicamente esenţiale”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

Preşedintele Nicuşor Dan şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, au vizitat vineri Antibiotice Iaşi, companie strategică, având o contribuţie esenţială la siguranţa farmaceutică a României.

Potrivit ministrului Sănătăţii, Antibiotice Iaşi nu este doar un nume cu tradiţie, ci „un adevărat pilon al siguranţei” farmaceutice din România şi o dovadă că perseverenţa şi profesionalismul pot transforma o companie locală într-un reper de performanţă europeană.

„Performanţele sale sunt recunoscute şi la nivel internaţional, compania aflându-se între primele cinci companii la nivel global din subindustria farmaceutică, conform indicatorilor de sustenabilitate (ESG – Environmental, Social, Governance). (…) Antibiotice Iaşi arată că atunci când responsabilitatea şi munca susţinută se întâlnesc, România poate fi un exemplu de excelenţă în domeniul farmaceutic”, a subliniat Rogobete.

În prezent, compania dispune de o capacitate de producţie proprie de peste 480 de milioane de comprimate anual şi de fluxuri performante pentru fabricarea capsulelor, dintre care 130 de milioane de capsule pe fluxul de peniciline şi 80 de milioane pe fluxul de non-peniciline.

Lider mondial în producţia de Nistatină şi una dintre cele mai respectate companii din Europa în domeniul antibioticelor, Antibiotice Iaşi este o companie complet integrată, cu peste 1.300 de angajaţi, o prezenţă în peste 50 de ţări şi o capitalizare bursieră de 1,73 de miliarde de lei.