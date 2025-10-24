G4Media.ro
Nicuşor Dan: E posibil ca forţând un salariu minim prea mare anumite…

Sursa foto: Știrile ProTV

Nicuşor Dan: E posibil ca forţând un salariu minim prea mare anumite activităţi să devină necompetitive în România şi nişte sute, mii de oameni să-şi piardă locurile de muncă

24 Oct

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referitor la o eventuală creştere a salariului minim, că este posibil ca forţând un salariu minim prea mare unele activităţi să devină necompetitive, iar mii de oameni să îşi piardă locurile de muncă, transmite News.ro.

”Există un dialog absolut necesar între guvern, patronate şi sindicate. Dincolo de o eventuală obligaţie legală, trebuie să existe o discuţie de oportunitate între guvern, patronate, sindicate pe subiectul ăsta. Evident că toată lumea îşi doreşte salarii mai mari, dar de altă parte şi chiar am avut discuţia în seara asta, la Iaşi, cu oamenii de afaceri, e posibil ca forţând un salariu minim prea mare anumite activităţi să devină necompetitive în România şi nişte sute, mii de oameni să-şi piardă locurile de muncă”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

El a spus că nu a fost solicitat pentru a media între sindicate, patronate şi guvern, dar că este disponibil, dacă i se va cere să se implice.

”Discuţia este absolut necesară. În măsura în care este nevoie de persoana mea pentru a media, sunt disponibil. Pentru moment nu mi s-a solicitat şi cred că primul pas este să se întâlnească aceste trei entităţi”, a afirmat preşedintele.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că o majorare a salariului minim în viitorul apropiat ar avea efecte în lanţ asupra veniturilor în sistemul public, dar şi asupra unor firme din domeniul privat.

El a explicat că, în sectorul IT sau în construcţii, creşterea salariului minim nu are niciun efect, însă pentru o fabrică mică dintr-un judeţ mic o schimbare a salariului minim, ”care nu este acoperită de realitate economică”, închide fabrica respectivă.

”Avem de zeci de exemple de genul acesta. Eu nu spun că salariul minim în România este de natură a asigura un confort deosebit. Dar el are nişte efecte. Şi atunci, ce am făcut? Am discutat aceste aspecte în coaliţie. Şi de comun acord, subliniez, am căzut cu toţii de acord, hai să încercăm să ţinem salariul minim la acelaşi nivel. Dacă salariile sunt plafonate, hai să mergem în aceeaşi logică, că nu avem foarte mult spaţiu de mişcare”, a argumentat prim-ministrul.

  1. Domnii Dan și Bolo, devin necompetitive viața și traiul cu deficit de 8.3%, inflație de 9.88% și taxe de ne cocoșați. Sunt aproape 1 milion de salariați pe minim, la care nu vă gândiți dacă-s sustenabile sau nu taxele pe care le puneți după pofta inimii.

    Bre, guvernați și pentru oameni, pentru angajați, nu doar pentru tabelele trimise de corporații și patronache români!

  2. România se bate cu Bulgaria pentru poziția de stat cu cel mai mic salariu minim din UE.

    Dacă antreprenorii nu pot fi competitivi decât lucrând cu sclavi și sunt încapabili să realizeze produse cu valoare adăugată mare, astfel încât să-și poată plăti decent angajații, atunci este cu siguranță mai bine să închidă fabricile și să lase locul altora pe piață.

