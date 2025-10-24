G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Nicușor Dan, la videoconferința coaliției de sprijinire a Ucrainei: Am convenit că…

Nicusor Dan, CoalitionOfTheWilling, coalitie sprijin Ucraina
sursa foto: platforma X

Nicușor Dan, la videoconferința coaliției de sprijinire a Ucrainei: Am convenit că noile sancțiuni anunțate de președintele Trump împotriva Lukoil și Rosneft, alături de cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni adoptat în cadrul Consiliului European, vor spori presiunea asupra Rusiei

Articole24 Oct • 122 vizualizări 0 comentarii

Președintele României, Nicușor Dan, a participat la o videoconferință a coaliției de sprijinire a Ucrainei (Coalition Of The Willing), prezidată de prim-ministrul britanic Keir Starmer.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Am convenit în unanimitate că noile sancțiuni anunțate de președintele Trump împotriva Lukoil și Rosneft, alături de cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni pe care l-am adoptat ieri în cadrul Consiliului European, vor spori presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt acestui război”, a transmis Nicușor Dan.

„Am reiterat cu tărie că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță și am solicitat exercitarea unei presiuni mai mari asupra Rusiei pentru a se angaja în negocieri.  Rămânem uniți în sprijinirea apărării Ucrainei și consolidarea poziției sale, care este vitală pentru securitatea europeană și euro-atlantică”, a mai transmis șeful statului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.