Nicușor Dan, la videoconferința coaliției de sprijinire a Ucrainei: Am convenit că noile sancțiuni anunțate de președintele Trump împotriva Lukoil și Rosneft, alături de cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni adoptat în cadrul Consiliului European, vor spori presiunea asupra Rusiei

Președintele României, Nicușor Dan, a participat la o videoconferință a coaliției de sprijinire a Ucrainei (Coalition Of The Willing), prezidată de prim-ministrul britanic Keir Starmer.

„Am convenit în unanimitate că noile sancțiuni anunțate de președintele Trump împotriva Lukoil și Rosneft, alături de cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni pe care l-am adoptat ieri în cadrul Consiliului European, vor spori presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt acestui război”, a transmis Nicușor Dan.

„Am reiterat cu tărie că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță și am solicitat exercitarea unei presiuni mai mari asupra Rusiei pentru a se angaja în negocieri. Rămânem uniți în sprijinirea apărării Ucrainei și consolidarea poziției sale, care este vitală pentru securitatea europeană și euro-atlantică”, a mai transmis șeful statului.