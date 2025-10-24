G4Media.ro
DSP Alba anunţă controale după ce un locuitor al municipiului Alba Iulia…

apa murdare, chiuveta, robinet
Sursa foto: Covasna Media

DSP Alba anunţă controale după ce un locuitor al municipiului Alba Iulia a filmat cum la robinet curge apă maro

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Alba anunţă că va face controale după ce un locuitor al municipiului Alba Iulia a filmat cum la robinet curge apă maro, imaginile fiind postate online, transmite News.ro.

În imaginile postate online de Ziarul Unirea se vede cum la robinet curge apă de culoarea coniacului.

”În Alba Iulia, strada Arnsberg, în cetate”, povesteşte localnicul care a filmat.

Imaginile au generat numeroase reacţii din partea altor localnici care, la rândul lor, au reclamat aceeaşi situaţie, postând imagini cu apa de culoare maro care este furnizată în sistem centralizat.

După ce imaginile au apărut în spaţiul public, directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, a anunţat controale.

”DSP are competenţe în această privinţă. Mâine (sâmbătă – n.r.) o să verificăm această situaţie şi o să dispunem măsurile care se impun. Din experienţa anilor trecuţi, atunci când se fac lucrări pe magistrale, culoarea apei poate să se modifice. Creşte parametrul fier, dar acest lucru nu afectează sănătatea umană, provoacă un disconfort estetic evident. O să verificăm”, a anunţat Alexandru Sinea.


