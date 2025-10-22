După Luvru, un nou muzeu a fost jefuit în Franța / Hoții au furat „o comoară de monede de aur și argint” de la Maison des Lumières Denis Diderot, în Haute-Marne

La o zi după spectaculosul jaf de la Luvru, un al doilea furt lovește lumea culturală franceză. Luni, 20 octombrie, agenții municipali din Langres (Haute-Marne) au descoperit că o parte din comoara numismatică expusă la muzeul Maison des Lumières Denis Diderot dispăruse, scrie franceinfo.

Muzeul Maison des Lumières Denis Diderot, închis în fiecare luni, nu avea niciun vizitator când agenții serviciului muzeelor și-au preluat posturile dimineața. Foarte repede, au constatat că ușa glisantă de la intrare fusese forțată și că o vitrină conținând monede de aur și argint fusese spartă. Hoții păreau să fi acționat cu metodă: doar anumite monede au fost furate, fără ca alte opere sau obiecte din muzeu să fie atinse.

Potrivit comunicatului primăriei, „forțele de ordine au fost imediat alertate și s-au deplasat la fața locului. Însoțite de responsabila sitului, acestea au procedat la o inspecție completă a locului. Conform primelor observații, o parte din „comoara muzeului”, un set de monede de argint și aur descoperit în timpul lucrărilor de renovare a Hôtel du Breuil, care găzduiește astăzi muzeul, a dispărut. Vitrina care îl proteja a fost găsită spartă pe podea. Echipele muzeului fac în prezent un inventar precis al elementelor pe care îl vor preda forțelor de ordine.”

O comoară de monede descoperită în timpul lucrărilor din 2011

Această „comoară” a fost descoperită în noiembrie 2011, în timpul lucrărilor de renovare a vechiului muzeu al Hôtel du Breuil-de-Saint-Germain, din place Burelle. Muncitorii, însărcinați cu transformarea locului în Maison des Lumières Denis Diderot, au descoperit atunci în spatele lambriurilor aproape 2.000 de monede, dintre care 1.633 de argint și 319 de aur, bătute între 1790 și 1840.

În conformitate cu legea, muncitorul care a făcut descoperirea a primit jumătate din comoară, cealaltă jumătate revenind orașului, proprietarul clădirii. O selecție a acestor monede a fost expusă într-o vitrină, ca mărturie istorică a unei descoperiri excepționale, evaluată la aproximativ 90.000 de euro la momentul respectiv.

Un furt țintit și pregătit

Anchetatorii se concentrează pentru moment pe pista unui furt țintit și pregătit, care a avut loc în noaptea de duminică spre luni, în timp ce țara era încă în stare de șoc după jaful de la Muzeul Luvru din ziua precedentă. Acesta din urmă determinase deja Ministerul de Interne să anunțe o întărire imediată a măsurilor de securitate în jurul muzeelor și siturilor patrimoniale.

Casa Luminilor Denis Diderot va rămâne închisă până la noi ordine. Orașul Langres a mandatat deja o companie de securitate privată pentru a asigura supravegherea nocturnă a sitului, în așteptarea unei modernizări complete a sistemului de protecție al muzeului.