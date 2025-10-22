Politicieni din partidul de extremă dreapta AfD, acuzați de spionaj în favoarea Rusiei

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), în plină ascensiune, a fost acuzat miercuri de spionaj în favoarea Rusiei și a altor state autoritare, scrie Le Figaro.

„AfD abuzează de dreptul parlamentar de a pune întrebări pentru a investiga în mod evident infrastructurile noastre critice”, a afirmat Georg Maier, ministrul de interne al landului Turingia, împărtășind „îngrijorarea sa crescândă” față de această situație, într-o declarație pentru ziarul economic Handelsblatt. „Impresia care se degajă este că AfD lucrează, cu întrebările sale, pe baza unei liste comandate de Kremlin”, a afirmat acesta.

„AfD a format o alianță cu mai multe state autoritare și colaborează cu Rusia, China și Coreea de Nord pentru a aduce prejudicii grave țării noastre”, afirmă într-un răspuns adresat AFP deputatul Konstantin von Notz, vicepreședinte al comisiei de control al serviciilor secrete din Bundestag.

În aprilie 2024, în cadrul unei dezbateri în Camera Deputaților, au fost semnalate „întrebări parlamentare problematice”din partea AfD, existând suspiciunea că acestea au fost formulate în numele „statelor autoritare”, subliniază Konstantin von Notz. Și asta, potrivit lui, „pentru a-i ajuta în mod deliberat să slăbească țara noastră, să spioneze infrastructurile noastre critice și să le saboteze”.

Potrivit lui Georg Maier, membru al Partidului Social-Democrat (SPD), filiala AfD din Turingia a pus în ultimele 12 luni 47 de întrebări despre infrastructurile critice, cu „o intensitate și o precizie crescânde”. Întrebări legate de infrastructuri de transport sau digitale, aprovizionare cu energie sau apă, printre altele.

Partidul manifestă în special „un interes deosebit pentru tehnologiile și echipamentele poliției, în special în domeniul detectării și apărării împotriva dronelor”, dar și pentru armată și protecția civilă, subliniază Georg Maier.

Georg Maier „se teme de întrebări” și pune sub semnul întrebării „un pilon fundamental al controlului democratic”, a replicat Ringo Mühlmann, purtător de cuvânt al grupului parlamentar regional AfD.

Primul secretar al grupului AfD din Bundestag, Bernd Baumann, a calificat aceste acuzații ca fiind „absurde”, insistând asupra responsabilității oponenților săi care, aflați la putere, „au lăsat infrastructura germană să se deterioreze timp de decenii”. „Prin întrebările noastre, punem în lumină aceste lacune în interesul cetățenilor”, a adăugat el.

Luni, cancelarul german Friedrich Merz a desemnat AfD drept „principalul său adversar” în pragul unui an electoral încărcat. Fondat în 2013, acest partid, care a ocupat locul al doilea la alegerile legislative din februarie anul trecut, devansează acum CDU-ul lui Merz în mai multe sondaje.