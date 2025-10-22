Un fost viceministru rus al apărării condamnat pentru corupţie doreşte să lupte în Ucraina pentru a scăpa de închisoare

Un fost viceministru rus al apărării, Timur Ivanov, condamnat la 13 ani de închisoare pentru corupţie, este dispus să lupte pe frontul din Ucraina pentru a scăpa de detenţie, a declarat miercuri unul dintre avocaţii săi, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

„Timur Ivanov a afirmat că este într-adevăr dispus să desfăşoare misiuni de luptă în cadrul oricărei unităţi de asalt ruseşti în zona de operaţiuni speciale”, iar intenţia sa este „absolut sinceră şi lipsită de constrângeri”, a spus avocatul.

Timur Ivanov a fost condamnat în iulie la 13 ani de închisoare pentru o deturnare de fonduri de peste 216 milioane de ruble (echivalentul a circa 2,7 milioane de dolari), într-o afacere legată de achiziţionarea a două feriboturi pentru strâmtoarea Kerci, care separă Rusia de peninsula Crimeea anexată, şi extragerea a peste 3,9 miliarde de ruble (circa 50 de milioane de dolari) din banca Interkommerţ.

Fostul viceministru al apărării, în atribuţiile căruia intrau chestiunile ce privesc construcţiile şi era un colaborator apropiat al fostului ministru Serghei Şoigu, a fost arestat pe 23 aprilie 2024 pentru corupţie, imediat după o reuniune a conducerii militare ruse prezidate de Şoigu, care a fost înlocuit în mai anul trecut de Andrei Belousov în postul de ministru al apărării.

După realegerea preşedintelui Vladimir Putin anul trecut a fost lansată o acţiune de epurare în rândul comandanţilor militari şi a altor înalţi oficiali ruşi suspectaţi de corupţie, care a implicat o restructurare profundă a Ministerului Apărării.

Tot anul trecut, popularul general Ivan Popov – cunoscut sub numele de „Spartanul” şi foarte respectat în rândul militarilor ruşi -, condamnat şi el pentru corupţie, a cerut să fie trimis pe front în Ucraina pentru a nu executa o pedeapsă cu închisoarea, dar justiţia rusă i-a respins cererea, pe care o trimisese prin scrisoare lui Putin.

Generalul Popov a devenit celebru nu din cauza dosarului de corupţie, ci mai devreme, când a fost scursă pe internet o înregistrare video în care le spunea subordonaţilor săi că este hărţuit de conducerea militară rusă pentru că spune adevărul despre situaţia dificilă a trupelor ruse pe frontul ucrainean. După apariţia înregistrării el a fost trimis în Siria, dar ulterior a fost rechemat în ţară şi arestat.

Recrutarea de deţinuţi din închisorile ruseşti a fost iniţiată de gruparea paramilitară Wagner, care până la rebeliunea eşuată condusă în iunie 2023 de liderul ei Evgheni Prigojin (decedat în august acelaşi an într-un misterios accident aviatic) a avut un rol central pe frontul din Ucraina.

Acest model al transformării deţinuţilor în soldaţi a fost preluat între timp şi de Ucraina, după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat în mai anul trecut o lege care permite eliberarea condiţionată a deţinuţilor dispuşi să meargă pe front pentru a lupta în războiul cu Rusia.