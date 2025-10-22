Ungaria va demara discuţiile pentru a cumpăra combustibil nuclear din SUA

Ungaria va demara discuţiile privind achiziţionarea de combustibil nuclear din Statele Unite, în ideea de a-şi diversifica aprovizionarea, a declarat miercuri ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, într-un interviu acordat postului public de televiziune M1, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Szijjarto, care este în prezent la Washington, a declarat că Ungaria are nevoie de mai mult combustibil nuclear pentru a-şi acoperi nevoile energetice în creştere, pe măsură ce îşi extinde centrala nucleară, adăugând însă că va continua să cumpere combustibil nuclear şi din Rusia.

„Pe lângă relaţiile existente cu furnizorii ruşi, începem consultări cu privire la achiziţionarea de combustibil nuclear din Statele Unite, pentru a putea deservi, în siguranţă, capacităţile noastre nucleare extinse”, a declarat Szijjarto pentru M1.

Ministrul ungar al Afacerilor Externe urmează să se întâlnească miercuri seara cu reprezentanţi ai Departamentului american al Energiei şi ai furnizorului american de echipamente nucleare Westinghouse pentru a discuta acest subiect, a precizat reporterul care a vorbit cu Szijjarto.

Peter Szijjarto nu a oferit detalii despre momentul în care Ungaria ar putea cumpăra combustibil nuclear din SUA sau cât anume din nevoile sale ar putea fi acoperit prin importurile din SUA.

Centrala nucleară Paks din Ungaria are în prezent patru reactoare de tip VVER 440, construite în Rusia, cu o capacitate combinată de aproximativ 2.000 de megawaţi, şi funcţionează cu combustibil rusesc.

Ungaria intenţionează să prelungească durata de viaţă a reactoarelor actuale cu 20 de ani şi, de asemenea, să construiască noi unităţi la central centrala de la Paks. Compania rusă Rosatom urmează să construiască încă două reactoare VVER cu o capacitate de 1,2 gigawaţi fiecare la Paks.

Proiectul de extindere a centralei nucleare de la Paks, care a înregistrat întârzieri semnificative, a fost atribuit în 2014 fără licitaţie către grupul rus de stat Rosatom, un contract care a fost menţionat în mod frecvent ca un semn al legăturilor strânse dintre premierul ungar Viktor Orban şi preşedintele rus Vladimir Putin.

Anul trecut, Guvernul de la Budapesta a anunţat că Ungaria va cumpăra, de asemenea, combustibil nuclear de la compania franceză Framatome începând cu 2027.

Situată la 100 de kilometri sud de Budapesta, centrala nucleară de la Paks a fost construită în anii ’80 de sovietici şi furnizează aproape 40% din necesarul de electricitate al Ungariei. În luna decembrie 2014, Rusia şi Ungaria au semnat contractul pentru construcţia a două noi unităţi la centrala nucleară de la Paks. Conform calendarului iniţial, construcţia ar fi urmat să înceapă în 2018 pentru ca prima unitate să fie finalizată în 2025.