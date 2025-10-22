Un Boeing 737 cu 140 de persoane la bord a avut o coliziune în zbor, în SUA, cu un obiect necunoscut, la 11.000 m / Parbrizul a fost fisurat, iar un pilotul rănit / Ipoteza, o coliziune cu un balon meteo

Un avion de tip Boeing 737 MAX 8 aparţinând companiei United Airlines care asigura o legătură de la Detroit la Los Angeles a fost redirecţionat la Salt Lake City după ce s-a descoperit o fisură în parbrizul cockpitului, iar potrivit CBS News anchetatori de la National Transportation Safety Board (NTSB) urmează să stabilească dacă aeronava a fost lovită în zbor de un balon meteorologic, transmite News.ro.

Incidentul a avut loc duminică, în timp ce aeronava asigura zborul UA1093, cu 134 de pasageri şi şase membri ai echipajului la bord.

Un obiect necunoscut a lovit parbrizul aeronavei în timpul zborului, la viteză de croazieră.

Cioburi de sticlă au fost proiectate în urma inmpactului, în cockpit, care l-au rănit pe unul dintre cei doi piloţi la un braţ, potrivit unor imagini publicate de tabloidul New York Post

Avionul a aterizat fără probleme în Utah, după care pasagerii au fost transferaţi în altă aeronavă.

”Zborul 1093 a aterizat fără incidente la Salt Lake City, în vederea examinării pagubelor la parbriz. Alt aparat a preluat pasagerii către Los Angeles, iar echipajul nostru de mentenanţă inspectează avioonul”, a anunţat după incident United Airlines.

Avionul zbura la 36.000 de picioare (11.000 de metri) altitudine atunci când a fost lovit de un obiect, care a provocat pagube spectaculoase.

Iniţial s-au lansat mai multe ipoteze despre obiect – un fragment de reziduuri spaţiale sau de meteorit.

Parbrizul avariat – alcătuit din mai multe straturi de protecţei – a fost trimis la analiză într-un laborator NTSB.

Primele ipoteze indică un balon de observaţie exploatat de către societatea californiană WindBorne Systems, specializată în colectarea de date meteorologice.

Cofondatorul societăţii, John Dean, a anunţat pe reţele de socializare că echipa sa a identificat o posibilă corelaţie între unul dontre baloanele companiei şi incident, după care a informat NTSB şi Federal Aviation Administration (FAA).

”Da cred că a fost vorba despre un balon WindBorne. Am fost informaţi despre incidentul zborului UA1093 şi despre posibilitatea să fie legat de unul dintre baloabele noastre, duminică, la ora (Pacificului) 23.00, şi am deschis imediat o anchetă. Am transmis ancheta noastră preliminată NTSB şi FAA şi colaborăm cu ei în aprofundarea anchetei”, a scris el pe X.

WindBorne exploatează o flotă de baloane uşoare în vederea îmbunătăţirii previziuniunilor meteorologice.

”Sistemul este conceput să nu prezinte un risc la adresa vieţii omului în caz de coliziune, chiar şi în cele mai grave cazuri. Acest lucru este prevăzut de limitele de greutate ale FAA”, preciza John Dean.

”Sunt surprins să constat ciobirea parbrizului la interior. Consider acest lucru extrem de îngrijorător şi inacceptabil în caz de coliziune, indiferent de reglementările oficiale. Asta a rănit un pilot, lucru pe care nu-l accept absolut deloc”, adăuga el.

NTSB îşi continuă ancheta în vederea unei confirmări a naturii impactului şi stabilirii faptului dacă un balon meteo se află la originea fisurii.

Agenţia, la fel ca FAA, funcţionează însă cu personal redus din cauza ”shutdown”-ului federal în curs, lucru care ar putea încetini comunicarea rezultatelor.