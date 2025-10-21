Un gardian de închisoare din SUA, găsit vinovat de uciderea în bătaie a unui deţinut afro-american

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un gardian de închisoare american a fost găsit vinovat de crimă de gradul doi după ce a bătut crunt un deţinut afro-american decedat într-o închisoare din statul New York în decembrie, au confirmat luni pentru AFP autorităţile judiciare locale.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cei doi gardieni care au apărut alături de el pentru acuzaţii similare au fost achitaţi. Alţi cinci au pledat vinovaţi de omor din culpă înainte de proces, iar un al nouălea urmează să fie judecat în ianuarie.

Gardianul condamnat luni riscă până la 25 de ani de închisoare.

Robert Brooks, 43 de ani, a murit în noaptea de 9 spre 10 decembrie, la câteva ore după ce a fost bătut în timp ce era încătuşat, filmat de camerele video de corp ale gardienilor implicaţi, în închisoarea Marcy, lângă frontiera cu Canada.

Aceste imagini, făcute publice de procurorul general al statului New York, Letitia James, îl arată pe deţinut, cu faţa acoperită de sânge, primind numeroase lovituri în timp ce pare a fi imobilizat pe un pat de infirmerie, înconjurat de cel puţin şase bărbaţi. În mod repetat, este ţinut strâns de gât.

În timp ce stă aşezat şi este vizibil rănit, un gardian îşi pune o mănuşă de plastic şi, cu ajutorul unui coleg, îl apucă din nou de guler pentru a-l bloca la perete.

Robert Brooks, care executa o pedeapsă de 12 ani de închisoare pentru violenţe, a fost „imobilizat de mai multe ori, bătut, strangulat, i s-a pus căluş la gură, mutat cu forţa şi lovit cu piciorul (…) fără niciun scop legitim de aplicare a legii’, a declarat procurorul special William Fitzpatrick în documentul de acuzare.

Al zecelea gardian a pledat vinovat pentru că a curăţat locul incidentului şi a încercat să ascundă probe.

Statele Unite sunt zguduite în mod regulat de episoade de violenţă comise de forţele de ordine. În 2020, moartea unui bărbat afroamerican, George Floyd, care a fost sufocat sub genunchiul unui poliţist alb în timpul unui control în trafic, a declanşat un val masiv de proteste antirasiste în toată ţara.