Consilierul economic al Casei Albe: Blocajul guvernamental din SUA s-ar putea încheia în această săptămână

Kevin Hassett, principalul consilier economic al Casei Albe, a declarat luni că blocajul guvernamental din Statele Unite este ”probabil să se încheie în cursul acestei săptămâni”, deşi administraţia Trump este pregătită să adopte ”măsuri mai ferme” dacă democraţii nu vor coopera, transmite CNBC, citat de News.ro.

”Există şanse reale ca situaţia să se rezolve foarte curând”, a spus Hassett, director al Consiliului Economic Naţional, într-un interviu acordat CNBC.

”Democraţii moderaţi vor face pasul necesar pentru redeschiderea guvernului, iar apoi putem negocia politicile dorite în mod normal.”

Blocajul, aflat deja în a treia săptămână, a fost provocat de disputa din Senat privind priorităţile de finanţare federală. Republicanii susţin o rezoluţie temporară care ar menţine finanţarea la nivelurile actuale, în timp ce democraţii cer ca orice acord să includă fonduri suplimentare pentru asigurările de sănătate, în special extinderea creditelor fiscale din Legea privind asistenţa medicală accesibilă (ACA), care urmează să expire la sfârşitul anului.

Hassett a afirmat că unii senatori democraţi ar fi evitat până acum un vot de teama ”unei imagini politice negative” înaintea protestelor naţionale ”No Kings” împotriva preşedintelui Trump, programate pentru weekendul trecut.

”Cred că blocajul condus de Schumer se va termina săptămâna aceasta”, a spus consilierul, referindu-se la liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, acuzat de republicani pentru oprirea finanţării guvernamentale.

Dacă acest lucru nu se întâmplă, a adăugat el, Casa Albă ar putea analiza ”măsuri suplimentare” împreună cu directorul Biroului pentru Buget, Russell Vought, pentru a determina democraţii ”să revină la masa negocierilor”.

Democraţii resping acuzaţiile republicane, susţinând că nu vor accepta redeschiderea guvernului fără garanţii pentru protejarea programelor de sănătate.

Mai multe sondaje recente arată că majoritatea americanilor dau vina pe Trump şi pe republicani pentru criză şi susţin menţinerea subvenţiilor pentru asigurările de sănătate.

Liderul democrat Chuck Schumer a declarat recent pentru Punchbowl News că ”fiecare zi care trece ne avantajează”, întrucât democraţii s-au pregătit din timp pentru această confruntare, ştiind că tema sănătăţii va fi centrală la finalul lunii septembrie.

Republicanul John Thune, liderul majorităţii din Senat, a afirmat că a propus democraţilor un vot pentru extinderea creditelor fiscale Obamacare în schimbul redeschiderii guvernului, însă oferta a fost respinsă.

Hassett a precizat că preşedintele Trump ”a fost implicat activ în proces”, dar consideră că rezolvarea crizei trebuie să vină din Senat.