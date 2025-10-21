G4Media.ro
Afaceri naționaliste în Ardeal: o ucraineancă, refuzată la închirierea unui apartament, în…

Afaceri naționaliste în Ardeal: o ucraineancă, refuzată la închirierea unui apartament, în Brașov / „Nu se acceptă reprezentanți ai altor naționalități” / Un alt anunț: ”400 de euro pentru cetățenii României, preț diferit pentru alte naționalități (de exemplu, indieni)”

Anastasia, o femeie din Ucraina stabilită la Brașov de mai bine de trei ani, a povestit experiența umilitoare prin care a trecut în momentul în care a încercat să închirieze un apartament la poalele Tâmpei. Deși locuiește legal în România și lucrează aici, femeia a fost refuzată de o agenție imobiliară pe motiv că „nu se acceptă reprezentanți ai altor naționalități”, scrie BizBrașov.

Totul s-a întâmplat în mediul online, pe un grup dedicat închirierilor de locuințe. Ucraineanca comentat la un anunț imobiliar întrebând simplu dacă poate vedea apartamentul fiind interesată să-l închirieze. Răspunsul primit a fost unul tranșant: „Nu acceptăm reprezentanți ai altor naționalități”.

Aceeași agenție imobiliară ar fi publicat un alt anunț în care chiria era diferențiată în funcție de naționalitate — „400 de euro pentru cetățenii României, preț diferit pentru alte naționalități (de exemplu, indieni)”, prețul urmând să fie negociat.

„Aceasta este discriminare absolută. Și, din păcate, nu sunt singura. Mai mulți ucraineni mi-au spus că s-au confruntat cu același lucru”, a spus Anastasia.

Femeia face un apel la autorități, organizații pentru drepturile omului și mass-media să ia atitudine. „Dacă tăcem, aceste lucruri vor continua. Nu cer decât respect și egalitate – valori fundamentale într-o societate europeană. Nu știu dacă această problemă se va rezolva, dar demnitatea nu îmi permite să tac în fața unei ofense”, a mărturisit aceasta.

Astfel de relaționări sociale ar fi apărut după perioada electorală a anului trecut.

„Efectul propagandei ruse își face efectul în România. Nu este primul caz de care aud, și din păcate lucrurile uneori nu se opresc aici. Copiii ucraineni sunt bruscați la locurile de joacă doar pentru vina de a vorbi altă limbă”, a mărturisit activistul civic brașovean Mihai Nanu.

El susține că a primit amenințări în mediul online, tocmai pentru că a respectat drepturile cetățenilor străini care s-au stabilit în oraș.

 

