Marko Bela acuză UDMR că menține relații doar cu guvernul Ungariei / „Avem nevoie de transparență, nu de rețele oculte de sprijin”

Fostul președinte al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR), Markó Béla, critică dur conducerea actuală a formațiunii și relația ei tot mai strânsă cu partidul de guvernământ de la Budapesta, Fidesz, relatează Media9.ro, care citează un interviu acordat de Béla site-ului Transtelex.

El avertizează că UDMR „și-a pierdut echilibrul și capacitatea de a gândi independent”.

Markó Béla reproșează actualei conduceri că a redus relațiile internaționale și politice ale Uniunii la un singur partener – Fidesz.

„Consider mult mai grav modul în care UDMR se prezintă astăzi în politica maghiară. În ultimii ani, prezența Uniunii în Ungaria a devenit unilaterală: practic, menținem relații doar cu guvernul maghiar. În opinia mea, aceasta este o strategie greșită.”

El adaugă, cu o aluzie clară la stilul de conducere al premierului Viktor Orbán:

„Știu foarte bine că Fidesz tolerează cu greu dacă cineva nu vorbește numai cu ei. Și acceptă cu adevărat greu dacă cineva nu este de acord cu ei în ceva.”

Markó atrage atenția că o asemenea politică de dependență poate costa scump în viitor.

„Dacă UDMR astăzi dialoghează exclusiv cu partidul aflat la guvernare, mâine nu va mai avea la cine apela, dacă se schimbă climatul politic. (…) Noi nu suntem un partid politic ideologic, nici de dreapta, nici de stânga. Suntem o uniune. Datoria noastră este să reprezentăm interesele comunității maghiare din Transilvania – indiferent cine se află la putere la Budapesta”, a mai spus Markó Béla.

El se delimitează de viziunea suveranistă a Fidesz.

„Când politicieni maghiari din Ungaria se declară constant împotriva Uniunii Europene și ridică naționalismul suveranist la rang de ideal, atunci noi, în Transilvania, nu ar trebui să fim de acord cu asta. Ar trebui să dezbatem, să aducem argumente și să ne apărăm propriul punct de vedere. (…) Avem nevoie de o Europă democratică, integrată, comună – nu de o lume a statelor naționale care se privesc cu suspiciune și ostilitate.”