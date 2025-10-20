Elevii de clasele primare sunt excluși explicit de la orice olimpiade și concursuri școlare, prin proiectul de regulament-cadru, de către Ministerul Educației – Edupedu.ro
Ministerul Educației propune, prin proiectul de regulament-cadru lansat luni, 20 octombrie 2025, eliminarea elevilor din ciclul primar din rândul participanților la olimpiade și concursuri școlare. Potrivit documentului, competițiile școlare – fie că sunt olimpiade de excelență, fie concursuri educative – vor fi organizate exclusiv pentru elevii de gimnaziu și liceu. Este prima dată când această excludere este prevăzută explicit într-un regulament general, după ce, la începutul anului, ministerul condus de Daniel David le interzisese deja prin ordinul de aprobare a listelor de concursuri pentru anul școlar trecut (2024-2025), scrie Edupedu.ro.
- articolul continuă mai jos -
Potrivit proiectului publicat luni în consultare publică,
- „olimpiadele școlare se adresează elevilor din învățământul gimnazial (clasele V–VIII) și din cel liceal (clasele IX–XII/XIII) cu aptitudini și performanțe înalte”,
- iar concursurile școlare „vizează stimularea interesului pentru învățare […] la care participă elevii din învățământul gimnazial și cel liceal.”
Formularea actuală elimină complet orice referire la ciclul primar, deși metodologia anterioară – OMEC nr. 3035 din 2012, aflată încă în vigoare – stabilea că participarea la competițiile școlare este deschisă tuturor elevilor, de la toate formele de învățământ, respectând principiul egalității de șanse.
O restricție devenită acum normă generală
Noua metodologie nu doar că limitează accesul la olimpiade și concursuri, dar transformă în regulă ceea ce în ianuarie 2025 fusese doar o decizie punctuală. La acel moment, Edupedu.ro a relatat în premieră că ordinul de ministru semnat de Daniel David, prin care erau aprobate listele de concursuri și olimpiade pentru anul școlar 2024-2025, excludea elevii de clasele primare din competițiile recunoscute oficial de Ministerul Educației.
