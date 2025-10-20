Ministrul Sănătăţii, despre noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate: Istoricul medical va putea fi accesat oricând şi oriunde, de pe telefon sau calculator / Va fi operațională până în august 2026

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că, până în august 2026, noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) va fi operaţională, astfel că istoricul medical al unei persoane va putea fi accesat oricând şi oriunde de pe telefon sau calculator. În acelaşi timp, potrivit ministrului Alexandru Rogobete, noua platformă elimină tipizatele şi hârtiile ”inutile”, în timp ce biletele de trimitere, scrisorile medicale şi concediile vor fi complet digitale, fiind disponibile instant, transmite News.ro.

”Noua Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) este cel mai amplu proiect de digitalizare din istoria sistemului medical românesc – o investiţie de 100 de milioane de euro, finanţată prin PNRR. Este un angajament ferm al echipei noastre şi o reformă pe care o ducem la bun sfârşit. Istoricul medical va putea fi accesat oricând şi oriunde – de pe telefon sau calculator”, a scris pe Facebook, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

El a afirmat că primele module ale platformei vor fi funcţionale până la finalul acestui an, iar până în august 2026, întreaga platformă va fi complet operaţională.

”Nu vorbim despre promisiuni, ci despre rezultate concrete care se construiesc în timp real. Ştiu că, de-a lungul anilor, mulţi şi-au pierdut încrederea când au auzit cuvântul „digitalizare”. Dar acum este diferit. Ritmul e accelerat, munca e vizibilă, iar beneficiile se vor simţi direct în viaţa fiecărui pacient şi a fiecărui medic”, a adăugat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a mai precizat că pacienţii din România merită un sistem medical modern, sigur şi corect, ministrul mulţumind echipei din Ministerul Sănătăţii şi colegilor de la CNAS pentru efortul depus.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) dă asigurări pacienţilor şi furnizorilor de servicii medicale că Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) rămâne funcţională până la înlocuirea, în anul 2026, cu un sistem modern, sigur şi accesibil.

Precizările vin după ce Curtea de Conturi a constatat, în urma unui audit, că platforma s-a confruntat, în ultimul sfert de secol, cu ”o serie de disfuncţionalităţi” cu ”impact semnificativ” asupra activităţii furnizorilor de servicii medicale şi a calităţii serviciilor oferite pacienţilor, recomandând CNAS adaptarea PIAS la cerinţele actuale de digitalizare şi corectarea disfuncţionalităţilor.