Germania îşi recheamă ambasadorul din Georgia, ale cărei relaţii cu Uniunea Europeană…

georgia tbilisi proteste steag abhazia osetia pexels-genadi-yakovlev-4550542
sursa foto: Pexels/ Genadi Yakovlev

Germania îşi recheamă ambasadorul din Georgia, ale cărei relaţii cu Uniunea Europeană continuă să se deterioreze

Articole19 Oct • 3.104 vizualizări 0 comentarii

Germania a anunţat duminică rechemarea pentru consultări a ambasadorului său din Georgia, pe fondul tensiunilor crescânde dintre această ţară din Caucaz şi Uniunea Europeană, relatează agenţiile de știri AFP şi Reuters.

„Liderii Georgiei au agitat timp de luni la rând” împotriva UE, a Germaniei şi a ambasadorului german însuşi, afirmă Ministerul german de Externe într-o postare pe reţeaua de socializare X, mesaj în care a anunţat că a decis astfel „să-l recheme pe ambasadorul Peter Fischer pentru consultări în vederea discutării paşilor următori”, transmite Agerpres.

Ambasadorul german a fost criticat de politicieni georgieni, inclusiv de premierul Irakli Kobahidze care l-a acuzat că se amestecă în afacerile interne ale Georgiei şi a vorbit public despre posibilitatea expulzării sale.

Acest ambasador a fost acuzat de amestec în politica internă a Georgiei după ce a participat la audierile în instanţă ale unor membri ai opoziţiei. De asemenea, el a denunţat ceea ce a considerat a fi referiri nepotrivite la trecutul nazist al Germaniei de către guvernul georgian şi anumite mass-media.

Opoziţia georgiană, susţinută de Bruxelles şi de state vest-europene, desfăşoară cu regularitate proteste de stradă, unele violente, şi nu recunoaşte rezultatul alegerilor legislative desfăşurate în urmă cu un an şi câştigate de partidul Visul Georgian al premierului Kobahidze. Acesta din urmă acuză opoziţia şi UE că urmăresc să-l înlăture de la putere pentru a putea deschide în Georgia un al doilea front împotriva Rusiei.

Protestele s-au intensificat de la sfârşitul anului trecut în urma suspendării de către guvernul de la Tbilisi a procesului de aderare la UE, proces ce fusese deja îngheţat de Comisia Europeană, care a acuzat guvernul lui Kobahidze de autoritarism şi apropiere de Rusia, după ce Georgia a adoptat o serie de legi criticate de Occident, printre care una anti-LGBT şi o alta care obligă ONG-urile să îşi dezvăluie finanţările primite din străinătate.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

