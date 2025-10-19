G4Media.ro
Rhea Costa la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week: rafinament, fluiditate și puterea simplității

rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: colaj G4Media

Rhea Costa la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week: rafinament, fluiditate și puterea simplității

Fashion19 Oct

În universul modei românești, puține branduri au reușit să construiască un limbaj estetic la fel de recognoscibil precum Rhea Costa. Fondat de Andreea Constantin, brandul a devenit de-a lungul anilor un reper al eleganței feminine reinterpretate într-o cheie modernă, echilibrând perfect delicatețea cu puterea. Fără a miza pe gesturi teatrale sau experimente radicale, Rhea Costa și-a conturat identitatea în jurul unei viziuni curate și coerente: femeia modernă care se îmbracă pentru sine, nu pentru priviri.

rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media

Creațiile brandului au traversat granițe, fiind purtate la evenimente internaționale și de figuri publice care împărtășesc același cod estetic, o feminitate asumată, calmă, dar profundă. Într-o piață în care ritmul este adesea dictat de trenduri efemere, Rhea Costa a rămas fidelă unei direcții clare: piese atemporale, confecționate impecabil, în care calitatea materialelor și subtilitatea croielilor vorbesc mai puternic decât orice logo.

rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media

Colecția prezentată în cadrul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week a reafirmat această coerență vizuală, oferind o nouă perspectivă asupra senzualității. Show-ul a debutat într-un decor elegant, cu lumini difuze și o atmosferă intimă, care a pus în valoare simplitatea sofisticată a fiecărei piese.

rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media

Paleta cromatică, dominată de alb, negru, gri perlat, roz pudrat și bleu pastel, a construit o narațiune vizuală fluidă, în care fiecare nuanță părea să se topească în următoarea. Ținutele au oscilat între minimalismul androgin și romantismul diafan: sacouri supradimensionate purtate peste piese din satin, rochii lungi care dezvăluiau silueta fără ostentație, cămași transparente juxtapuse cu fuste mini structurate. Totul a fost despre echilibru, între putere și fragilitate, între corp și material, între real și visat.

rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media

Materialele au fost vedetele colecției: mătasea, satinul, dantela și voalul s-au mișcat cu o lejeritate poetică, creând o coregrafie subtilă la fiecare pas. Drapajele precise, transparențele controlate și liniile curate au adus un aer couture, în timp ce accesoriile discrete, cercei lungi, pantofi metalizați și bijuterii minimaliste au completat perfect imaginea unei eleganțe moderne.

rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media

Finalul, dominat de rochii lungi din mătase albă și voal negru translucid, a fost o veritabilă concluzie vizuală: o reafirmare a ADN-ului Rhea Costa, acela al frumuseții calme, care nu are nevoie de artificii pentru a impresiona.

rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
rhea costa mercedes benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media

Prin această colecție, Andreea Constantin demonstrează încă o dată că rafinamentul adevărat nu se strigă, ci se simte. Rhea Costa rămâne o prezență esențială în moda românească contemporană, un brand care construiește punți între clasic și actual, între introspecție și expresie. Într-un sezon dominat de exuberanță și maximalism, Rhea Costa a ales liniștea și tocmai prin această alegere, a vorbit cel mai tare.

- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

