La Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, Carmen Secăreanu propune o colecție despre forța…

carmen secareanu mercedes-benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: colaj G4Media

La Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, Carmen Secăreanu propune o colecție despre forța liniștii: volume sculpturale, materiale brute și o cromatică austeră care transformă emoția în design

Fashion19 Oct

Într-un peisaj al modei românești dominat de spectaculos, glamour și feminitate declarată, Carmen Secăreanu rămâne o prezență singulară, o voce care nu se supune valurilor comerciale, ci continuă să construiască, sezon după sezon, un limbaj propriu, riguros și profund. Cu o formare solidă și o estetică matură, designerul explorează de peste două decenii legătura dintre corp, material și spațiu, abordând îmbrăcămintea ca pe o formă de arhitectură purtabilă, în care gestul, tăcerea și introspecția devin parte din construcția fiecărui look.

Sursa foto: arhiva G4Media
Sursa foto: arhiva G4Media
carmen secareanu mercedes-benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media

Colecția prezentată la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025 a fost o demonstrație de coerență estetică și control conceptual. Într-un decor auster, unde lumina tăiată în fascicule sculpta siluetele modelelor, hainele lui Secăreanu au apărut ca niște extensii firești ale corpului, niciodată ostentative, ci mai degrabă interioare. Tonurile neutre, dominantele de alb, gri și negru, accentele discrete de roz pal sau albastru prăfuit au construit o poveste despre vulnerabilitate și putere, despre echilibru între forță și fragilitate.

carmen secareanu mercedes-benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
carmen secareanu mercedes-benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
carmen secareanu mercedes-benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
carmen secareanu mercedes-benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media

Volumul a fost tratat cu precizia unui arhitect: fuste cu pliuri arhitecturale, cămăși cu umeri structurați și manșete lungi, jachete din materiale rigide juxtapuse cu inserții fluide. Se simte în aceste forme influența unui minimalism cultivat, care nu simplifică, ci rafinează, o estetică în care detaliul ascuns, faldul neașteptat sau tăietura nealiniată spun o poveste mai puternică decât o culoare stridentă.

Sursa foto: arhiva G4Media
Sursa foto: arhiva G4Media
carmen secareanu mercedes-benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
carmen secareanu mercedes-benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
carmen secareanu mercedes-benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media

Texturile joacă un rol esențial în universul lui Secăreanu: bumbac brut, poplin spălat, in cu memorie de volum, dantelă reinterpretată, organza translucidă, toate coexistând în echilibru, fără artificii. Cromatica restrânsă, împreună cu încălțămintea masculină minimalistă, subliniază o viziune de modă în care confortul coexistă cu tensiunea formală.

Sursa foto: arhiva G4Media
Sursa foto: arhiva G4Media
carmen secareanu mercedes-benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
carmen secareanu mercedes-benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
carmen secareanu mercedes-benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media

Colecția vorbește despre o feminitate care refuză convențiile: modelele par desprinse dintr-un performance contemporan mai degrabă decât dintr-o prezentare tradițională. Gesturile sunt lente, privirile, introspective, iar hainele, aproape sculpturale. În spatele acestei tăceri estetice, se află o forță artistică ce transcende tendințele și propune un alt mod de a privi frumusețea: unul esențial, nefiltrat, profund.

Sursa foto: arhiva G4Media
Sursa foto: arhiva G4Media
carmen secareanu mercedes-benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media
carmen secareanu mercedes-benz bucharest fashion week ss 26
Sursa foto: arhiva G4Media

Carmen Secăreanu nu creează doar haine. Ea compune stări. Iar fiecare piesă, fie că e o cămașă albă cu falduri ample sau o rochie neagră cu detalii organice, devine o meditație despre identitate, libertate și memorie. Într-o lume grăbită, dominată de zgomotul vizual al modei comerciale, vocea ei rămâne una dintre cele mai lucide și poetice, un manifest al tăcerii care nu are nevoie de artificii pentru a fi auzită.

