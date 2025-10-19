G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

O femeie dintr-o localitate din județul Dolj a murit după ce ar…

O femeie dintr-o localitate din județul Dolj a murit după ce ar fi fost aruncată într-o fântână dezafectată de soțul său / Bărbatul a fost găsit spânzurat de fiul său în locuința familiei

Articole19 Oct • 999 vizualizări 0 comentarii

O tragedie a lovit o familie din localitatea doljeană Unirea. Polițiștii au fost sesizați că o femeie ar fi decedată într-o fântână dezafectată, iar soțul acesteia a fost găsit spânzurat de fiul său.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Pe 19.10.2025, IPJ Dolj a fost sesizat despre faptul că, pe raza localității Unirea, într-o fântână dezafectată se află o femeie decedată.

La aceeași dată în jurul orei 5.42, soțul persoanei decedate a fost găsit spânzurat în locuință de către fiul acestora.

Din primele date obținute de polițiști, se pare că femeia a fost aruncată în fântână de către soț.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

UPDATE Tânărul evadat de sub escorta poliţiştilor a fost prins la Craiova / El urma să fie extrădat în Italia pentru jaf armat și a fugit în timp era coborât din autospeciala care îl ducea în arest

Articole9 Oct • 727 vizualizări
0 comentarii

Cod roşu de ploi abudente în judeţele Dolj şi Olt, până vineri seara

Articole2 Oct 2025 • 175 vizualizări
0 comentarii

Un bărbat a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a condus o maşină cu o alcoolemie de 2,18 g/l în sânge / Nu avea nici permis de conducere

Articole1 Oct 2025 • 291 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.