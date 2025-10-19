O femeie dintr-o localitate din județul Dolj a murit după ce ar fi fost aruncată într-o fântână dezafectată de soțul său / Bărbatul a fost găsit spânzurat de fiul său în locuința familiei
O tragedie a lovit o familie din localitatea doljeană Unirea. Polițiștii au fost sesizați că o femeie ar fi decedată într-o fântână dezafectată, iar soțul acesteia a fost găsit spânzurat de fiul său.
Pe 19.10.2025, IPJ Dolj a fost sesizat despre faptul că, pe raza localității Unirea, într-o fântână dezafectată se află o femeie decedată.
La aceeași dată în jurul orei 5.42, soțul persoanei decedate a fost găsit spânzurat în locuință de către fiul acestora.
Din primele date obținute de polițiști, se pare că femeia a fost aruncată în fântână de către soț.
