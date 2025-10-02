G4Media.ro
Cod roşu de ploi abudente în judeţele Dolj şi Olt, până vineri…

ploaie torentiala, averse
sursa foto: Unsplash/ Inge Maria

Cod roşu de ploi abudente în judeţele Dolj şi Olt, până vineri seara

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare Cod roşu de ploi abundente, valabilă din această seară până vineri seara în judeţele Dolj şi Olt.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 2 octombrie, ora 18:00 – 3 octombrie, ora 21:00, în judeţele avertizate, va ploua abundent şi se vor acumula cantităţi de apă de 100 – 110 l/mp, transmite Agerpres.

De altfel, o informare de vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului şi ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 de metri a intrat în vigoare joi la ora 10:00 şi este valabilă până sâmbătă dimineaţa.

Vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a ţării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 şi 15 grade, mai ridicate în Dobrogea spre 17 – 20 de grade, şi minime între 0 şi 10 grade.

Din dimineaţa zilei de joi (2 octombrie), aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga ţară, se vor acumula cantităţi importante de apă, de 25 – 50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70 – 90 l/mp.

La munte vor fi precipitaţii mixte, iar la altitudini de peste 1.500 de metri va ninge temporar viscolit şi se va depune strat de zăpadă. Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte şi izolat în rest, cu viteze, în general, de 45 – 55 km/h, iar în Muntenia şi Dobrogea de peste 60 – 70 km/h.

