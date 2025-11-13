G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie după o explozie urmată de…

Incendiu Franța, pompieri
Credit line: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie după o explozie urmată de incendiu, într-o garsonieră dintr-un bloc din Balș / Două persoane au suferit arsuri

Articole13 Noi 0 comentarii

Autorităţile din judeţul Olt au activat, joi, Planul Roşu de Intervenţie, după o explozie urmată de un incendiu la o garsonieră din Balş. Două persoane au suferit arsuri, iar alta a avut un atac de panică, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, joi dimineaţa, la o explozie urmată de un incendiu, la o garsonieră situată la etajul trei al unui bloc din Balş. 

`La nivelul judeţului Olt a fost activat Planul roşu de intervenţie, fiind mobilizate şase echipaje SMURD, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un echipaj CBRN (chimic, biologic, radiologic, nuclear) şi un post medical avansat pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”, au afirmat pompierii. 

Echipele de intervenţie au identificat două victime, cu arsuri şi o persoană cu atac de panică. 

La ora transmiterii acestei ştiri, pompierii acţionează pentru stingerea incendiului şi pentru evacuarea locatarilor din blocul respectiv.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Distrigaz Sud Reţele începe marţi săpăturile pentru reluarea alimentării cu gaze pentru trei scări de bloc din Calea Rahovei, unde s-a produs explozia soldată cu 3 morţi şi 15 răniţi

Articole4 Noi • 551 vizualizări
0 comentarii

Cel puţin 23 de morţi în urma unei explozii într-un supermarket din Mexic

Articole2 Noi • 283 vizualizări
0 comentarii

Explozie urmată de incendiu la un imobil din judeţul Cluj / O persoană nu ar fi reuşit să iasă din locuinţă

Articole1 Noi • 1.040 vizualizări
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.