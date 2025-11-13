Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie după o explozie urmată de incendiu, într-o garsonieră dintr-un bloc din Balș / Două persoane au suferit arsuri
Autorităţile din judeţul Olt au activat, joi, Planul Roşu de Intervenţie, după o explozie urmată de un incendiu la o garsonieră din Balş. Două persoane au suferit arsuri, iar alta a avut un atac de panică, transmite News.ro.
Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, joi dimineaţa, la o explozie urmată de un incendiu, la o garsonieră situată la etajul trei al unui bloc din Balş.
`La nivelul judeţului Olt a fost activat Planul roşu de intervenţie, fiind mobilizate şase echipaje SMURD, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un echipaj CBRN (chimic, biologic, radiologic, nuclear) şi un post medical avansat pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”, au afirmat pompierii.
Echipele de intervenţie au identificat două victime, cu arsuri şi o persoană cu atac de panică.
La ora transmiterii acestei ştiri, pompierii acţionează pentru stingerea incendiului şi pentru evacuarea locatarilor din blocul respectiv.
