Presa italiană: Dani Mocanu a fost reperat de autorități într-o localitate de pe malul Lacului Garda / A fost supravegheat, alături de fratele său, până la arestarea din Napoli

Manelistul Dani Mocanu se distra alături de fratele său, Ionuț Nando Mocanu, pe malul Lacului Garda în momentul în care a fost reperat de autoritățile române, scrie Curierul Italiei, care citează Brescia Today, Garda Today și IDolomiti.

Ei au fost văzuți prima dată în Desenzano del Garda, în nordul Italiei, și apoi urmărit, împreună cu fratele său, până în l Casola, din provincia Napoli.

Acest lucru a pus capăt perioadei în care Dani Mocanu era urmărit de către polițiștii italieni.

El a fost arestat împreună cu fratele său, Ionuț Nando Mocanu, în baza unui mandat european de arestare.

Cei doi frați, în vârstă de 35 și 33 de ani, vor trebui să execute pedepse definitive de 4 și 7 ani de închisoare.

Aceasta este pedeapsa pentru acuzația de tentativă de omor care le-a fost adusă: în seara zilei de 18 august 2022, la o benzinărie din Podul Viilor, România, „persoanele menționate mai sus au fost responsabile de tentativa de omor asupra unui bărbat cu care avuseseră anterior o ceartă”, potrivit unei declarații emise de sediul poliției din Brescia.

În acest caz, victima a fost lovită în cap și în spate cu un obiect contondent, suferind leziuni care au necesitat 60 de zile pentru a se vindeca.

Cei doi frați sunt în prezent închiși în Napoli, în așteptarea finalizării procedurilor de extrădare în România.

Dani Mocanu este descris ca „un cântăreț cunoscut și foarte faimos” de către poliția din Brescia, „motiv pentru care vestea arestării sale a avut un impact mediatic atât de mare în țara sa de origine”.

Conform presei locale, Mocanu este anchetat și pentru evaziune fiscală și a fost judecat anterior pentru exploatarea prostituției, spălare de bani și asociere în scopuri criminale.