G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

India inaugurează o nouă bază aeriană militară în apropiere de graniţa cu…

india china, granita, frontiera, asia, harta, nepal, bhutan, myanmar, bangladesh
Sursa foto: ID 305856400 | © Libin Jose | Dreamstime.com

India inaugurează o nouă bază aeriană militară în apropiere de graniţa cu China

Articole13 Noi 0 comentarii

Şeful forţelor aeriene indiene, mareşalul AP Singh, s-a aflat la manşa unui avion de transport militar care a efectuat o aterizare inaugurală la o nouă bază aeriană ce va găzdui avioane de vânătoare, în apropiere de graniţa disputată din Himalaya cu China, a declarat joi un oficial indian în domeniul apărării, relatează agenția de știri Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Inaugurarea bazei militare are loc pe fondul unei dezgheţări a relaţiilor între cei doi vecini înarmaţi nuclear, în urma unui pact important încheiat în octombrie anul trecut privind reducerea tensiunii militare de-a lungul frontierei lor de facto şi a unei vizite în China a premierului indian Narendra Modi.

Mareşalul AP Singh s-a aflat la manşa aeronavei C-130J care a aterizat miercuri la baza aeriană Mudh-Nyoma din Ladakh, situată la o altitudine de circa 4.000 de metri, a adăugat oficialul sub rezerva anonimatului.

Noua bază aeriană, a treia astfel de bază importată din regiune, se află la doar 30 de kilometri de Linia de Control Actual (LAC) cu China, transmite Agerpres.

„Această nouă bază aeriană din Ladakh, capabilă să găzduiască avioane de luptă, va reprezenta o nouă provocare pentru cei doi adversari ai noştri”, a scris mareşalul în rezervă Sanjeev Kapoor pe reţeaua X, referindu-se la vecinii China şi Pakistan.

China are o bază aeriană la o înălţime similară, a adăugat el.

Neîncrederea între China şi India persistă în pofida dezgheţării relaţiilor bilaterale, afirmă analişti şi oficiali indieni, şeful armatei indiene anunţând anul acesta o prezenţă sporită a trupelor şi o dezvoltare a infrastructurii la graniţă de către ambele părţi.

India şi China au o graniţă slab demarcată, cu o lungime de aproximativ 3.800 km, di sputată încă din anii 1950. Cele două ţări au purtat un război scurt, dar brutal, pentru această frontieră în 1962.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Taipeiul doreşte să colaboreze cu Uniunea Europeană în reindustrializare şi reînarmare şi susţine că Beijingul nu ameninţă doar Taiwanul, ci întreaga lume

Articole12 Noi • 1.397 vizualizări
0 comentarii

China ordonă retragerea a două aplicaţii de întâlniri gay, anunţă Apple

Articole11 Noi • 368 vizualizări
2 comentarii

China relaxează restricţiile şi scuteşte de taxe exporturile de cipuri Nexperia pentru uz civil, pe fondul tensiunilor cu Ţările de Jos

Articole9 Noi • 971 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.