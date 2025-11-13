India inaugurează o nouă bază aeriană militară în apropiere de graniţa cu China

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Şeful forţelor aeriene indiene, mareşalul AP Singh, s-a aflat la manşa unui avion de transport militar care a efectuat o aterizare inaugurală la o nouă bază aeriană ce va găzdui avioane de vânătoare, în apropiere de graniţa disputată din Himalaya cu China, a declarat joi un oficial indian în domeniul apărării, relatează agenția de știri Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Inaugurarea bazei militare are loc pe fondul unei dezgheţări a relaţiilor între cei doi vecini înarmaţi nuclear, în urma unui pact important încheiat în octombrie anul trecut privind reducerea tensiunii militare de-a lungul frontierei lor de facto şi a unei vizite în China a premierului indian Narendra Modi.

Mareşalul AP Singh s-a aflat la manşa aeronavei C-130J care a aterizat miercuri la baza aeriană Mudh-Nyoma din Ladakh, situată la o altitudine de circa 4.000 de metri, a adăugat oficialul sub rezerva anonimatului.

Noua bază aeriană, a treia astfel de bază importată din regiune, se află la doar 30 de kilometri de Linia de Control Actual (LAC) cu China, transmite Agerpres.

„Această nouă bază aeriană din Ladakh, capabilă să găzduiască avioane de luptă, va reprezenta o nouă provocare pentru cei doi adversari ai noştri”, a scris mareşalul în rezervă Sanjeev Kapoor pe reţeaua X, referindu-se la vecinii China şi Pakistan.

China are o bază aeriană la o înălţime similară, a adăugat el.

Neîncrederea între China şi India persistă în pofida dezgheţării relaţiilor bilaterale, afirmă analişti şi oficiali indieni, şeful armatei indiene anunţând anul acesta o prezenţă sporită a trupelor şi o dezvoltare a infrastructurii la graniţă de către ambele părţi.

India şi China au o graniţă slab demarcată, cu o lungime de aproximativ 3.800 km, di sputată încă din anii 1950. Cele două ţări au purtat un război scurt, dar brutal, pentru această frontieră în 1962.