Şeful Pentagonului a discutat cu miniştrii apărării din China şi India pe tema apărării / SUA îşi vor „apăra ferm interesele” şi vor menţine echilibrul de putere în Indo-Pacific

Secretarul apărării american, Pete Hegseth, a discutat vineri cu omologii săi din China şi India, începând o serie de întâlniri faţă în faţă la un summit ASEAN pe tema apărării din Malaezia, în contextul în care Washingtonul încearcă să-şi consolideze legăturile regionale de securitate, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Hegseth a declarat pe reţeaua X că i-a spus ministrului apărării chinez, Dong Jun, că Statele Unite îşi vor „apăra ferm interesele” şi vor menţine echilibrul de putere în Indo-Pacific, exprimându-şi în acelaşi timp îngrijorarea cu privire la activităţile chineze în disputata Mare a Chinei de Sud şi în jurul Taiwanului.

Hegseth a salutat ca fiind „o piatră de temelie pentru stabilitatea regională şi descurajare” un nou cadru de cooperare în domeniul apărării pe 10 ani pe care l-a semnat cu ministrul apărării indian, Rajnath Singh.

Se aşteaptă, de asemenea, ca cei doi să discute o revizuire a planurilor Indiei de a cumpăra echipamente militare americane.

În timp ce Washingtonul încearcă să abordeze asertivitatea tot mai mare a Chinei în regiune, Hegseth urmează să se întâlnească cu miniştrii apărării din Indonezia, Filipine şi Thailanda, printre alţii, a declarat un oficial sub rezerva anonimatului.

Delegaţii din Australia, Noua Zeelandă, Coreea de Sud şi Rusia participă la reuniunea miniştrilor apărării din Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

Hegseth s-a întâlnit joi cu ministrul apărării din Malaezia şi cei doi lideri s-au angajat să asigure securitatea maritimă în Marea Chinei de Sud.

Calea navigabilă este revendicată aproape în întregime de China, deşi se suprapune peste zonele economice exclusive ale Bruneiului, Indoneziei, Malaeziei, Filipinelor şi Vietnamului.

Beijinul a desfăşurat o flotă a Gărzii de Coastă care a avut ciocniri repetate cu navele filipineze şi a fost acuzată că perturbă activităţile în domeniul energetic ale Malaeziei şi Vietnamului.

„Tacticile zonei gri, cum ar fi cercetările hidrografice efectuate sub protecţia navelor străine ale Gărzii de Coastă, ameninţă suveranitatea şi reprezintă o provocare şi o ameninţare clară”, a declarat ministrul malaezian Mohamed Khaled Nordin într-o declaraţie comună.

Disputele nerezolvate persistă de ani de zile cu privire la suveranitatea insulelor şi a formaţiunilor din Marea Chinei de Sud.

Beijingul afirmă că Garda sa de Coastă a acţionat pentru apărarea teritoriului chinez de incursiuni.

Statele Unite încearcă să-şi consolideze prezenţa în Asia de Sud-Est pentru a contracara influenţa crescândă a Chinei, iar preşedintele Donald Trump le-a spus duminică liderilor ASEAN că Statele Unite sunt „alături de voi 100% şi intenţionează să fie un partener puternic pentru multe generaţii”.