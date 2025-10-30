China cere SUA să respecte „serios” interzicerea testelor nucleare, după ce Trump a ordonat Pentagonului să testeze armament nuclear
China cere joi Statelor Unite să respecte ”serios” interzicerea internaţională a testelor nucleare, după ce preşedintele american Donald Trump a ordonat miercuri Departamentului Apărării, înainte să se întâlnească cu omologul său Xi Jinping în Coreea de Sud, să testeze armament nuclear în Statele Unite, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.
”China speră ca Statele Unite să respecte serios obligaţiile Tratatului interzicerii complete a testelor nucleare şi angajamentul de a interzice testele nucleare”, a declarat, într-o conferinţă de presă obişnuită, un purtător de cuvânt al Ministerului chunez de Externe, Guo Jiakun.
El cere Washingtonului ”să ia măsuri concrete în vederea menţinerii sistemului mondial al dezarmării şi neproliferării nucleare şi menţinerii echilibrului şi stabilităţii strategice mondiale”.
