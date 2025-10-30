Grindeanu, nou atac dur la Bolojan pe tema pensiilor magistraților: Noi suntem zei, noi suntem prea mari și tari, dar de 10 zile stăm / Ne permitem să pierdem 231 de milioane de euro pentru că sunt unii inflexibili la Guvern și de zece zile se pierde vremea

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a lansat, joi, într-o conferință de presă, un nou atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, pe tema pensiilor magistraților, afirmând că „ne permitem să pierdem 231 de milioane de euro pentru că sunt unii inflexibili la Guvern și de zece zile se pierde vremea la Guvern”.

„Noi suntem zei, noi suntem prea mari și tari, dar de 10 zile stăm”, a afirmat Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a susținut că el nu a făcut niciun fel de negociere, a vrut doar să vadă dacă actorii principali din justiție sunt dispuși să aibă întâlniri cu cei care sunt specialiști și să se ajungă la o lege adoptată până în 28 noiembrie.

„Ne permitem să pierdem 231 de milioane de euro pentru că sunt unii inflexibili la Guvern și de zece zile se pierde vremea la Guvern”, a întărit Sorin Grindeanu.

„Deși nu pare acest lucru, acum dacă vorbim despre doamna vicepremier, în protocolul coaliției se ia o decizie dacă există consens, unanimitate. În acest moment nu există. Marți am avut coaliție, nu s-a dorit să se intre cu ministrul Justiției cu un grup tehnic să se vină cu un proiect în coaliție, pe care coaliția poate să-l considere bun și să mergem să-l adoptăm în Parlament sau îl considerăm rău. Lucrurile sunt blocate și se pierde vremea”, a mai afirmat Grindeanu.

Context: Liderii coaliției de guvernare nu au luat în ședința de marți nicio decizie legată de pensiile speciale ale magistraților, urmând ca săptămâna viitoare să se decidă dacă adoptă viitorul proiect prin asumarea răspunderii guvernului, așa cum își dorește premierul Ilie Bolojan, sau prin procedură parlamentară accelerată, cum vrea șeful PSD Sorin Grideanu, au declarat pentru G4Media surse politice.

Premierul Ilie Bolojan și-a prezentat în ședința coaliției punctul de vedere, care înseamnă reluarea proiectului respins deja de Curtea Constituțională pe motive de formă. Guvernul ar urma să respecte aceste aspecte cerute de CCR, adică așteptarea timp de 30 de zile a avizului CSM.

Pe de altă parte, liderul PSD Sorin Grindeanu a spus în ședința coaliției că procedura e riscantă, pentru că ar putea duce la depășirea termenului de 28 noiembrie, despre care a spus că e termen-limită pentru realizarea acestei reformei, conform PNRR.

Valoarea eventualei penalități pentru nerealizarea acestui jalon la timp ar fi de 230 de milioane de euro, potrivit PSD.