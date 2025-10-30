G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Grindeanu, nou atac dur la Bolojan pe tema pensiilor magistraților: Noi suntem…

Sorin Grindeanu Ilie Bolojan coalitie
Sursa foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Grindeanu, nou atac dur la Bolojan pe tema pensiilor magistraților: Noi suntem zei, noi suntem prea mari și tari, dar de 10 zile stăm / Ne permitem să pierdem 231 de milioane de euro pentru că sunt unii inflexibili la Guvern și de zece zile se pierde vremea

Articole30 Oct • 830 vizualizări 4 comentarii

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a lansat, joi, într-o conferință de presă, un nou atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, pe tema pensiilor magistraților, afirmând că „ne permitem să pierdem 231 de milioane de euro pentru că sunt unii inflexibili la Guvern și de zece zile se pierde vremea la Guvern”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Noi suntem zei, noi suntem prea mari și tari, dar de 10 zile stăm”, a afirmat Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a susținut că el nu a făcut niciun fel de negociere, a vrut doar să vadă dacă actorii principali din justiție sunt dispuși să aibă întâlniri cu cei care sunt specialiști și să se ajungă la o lege adoptată până în 28 noiembrie.

„Ne permitem să pierdem 231 de milioane de euro pentru că sunt unii inflexibili la Guvern și de zece zile se pierde vremea la Guvern”, a întărit Sorin Grindeanu.

„Deși nu pare acest lucru, acum dacă vorbim despre doamna vicepremier, în protocolul coaliției se ia o decizie dacă există consens, unanimitate. În acest moment nu există. Marți am avut coaliție, nu s-a dorit să se intre cu ministrul Justiției cu un grup tehnic să se vină cu un proiect în coaliție, pe care coaliția poate să-l considere bun și să mergem să-l adoptăm în Parlament sau îl considerăm rău. Lucrurile sunt blocate și se pierde vremea”, a mai afirmat Grindeanu.

Context: Liderii coaliției de guvernare nu au luat în ședința de marți nicio decizie legată de pensiile speciale ale magistraților, urmând ca săptămâna viitoare să se decidă dacă adoptă viitorul proiect prin asumarea răspunderii guvernului, așa cum își dorește premierul Ilie Bolojan, sau prin procedură parlamentară accelerată, cum vrea șeful PSD Sorin Grideanu, au declarat pentru G4Media surse politice.

Premierul Ilie Bolojan și-a prezentat în ședința coaliției punctul de vedere, care înseamnă reluarea proiectului respins deja de Curtea Constituțională pe motive de formă. Guvernul ar urma să respecte aceste aspecte cerute de CCR, adică așteptarea timp de 30 de zile a avizului CSM.

Pe de altă parte, liderul PSD Sorin Grindeanu a spus în ședința coaliției că procedura e riscantă, pentru că ar putea duce la depășirea termenului de 28 noiembrie, despre care a spus că e termen-limită pentru realizarea acestei reformei, conform PNRR.

Valoarea eventualei penalități pentru nerealizarea acestui jalon la timp ar fi de 230 de milioane de euro, potrivit PSD.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

PSD îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora prim-ministrului

Articole30 Oct • 346 vizualizări
0 comentarii

Sorin Grindeanu spune că nu a fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu: Nu mi-am schimbat punctul de vedere. Am o problemă, când devii oficial al statului român, chiar vicepremier şi ai aceste poziţii anti-administraţia Trump

Articole30 Oct • 232 vizualizări
1 comentariu

Ilie Bolojan, despre Oana Gheorghiu: Sper că experienţa pe care a acumulat-o în ultimii ani, încrederea pe care a probat-o, pentru că nimeni nu donează milioane de euro pentru a face proiecte, dacă nu are încredere în ceea ce faci, să o transfere şi în plan guvernamental

Articole30 Oct • 349 vizualizări
0 comentarii

4 comentarii

  1. Acest DURU care spală turu ca sapunul.
    PS lui haurar i-a răspuns dur? Sau nu a „vazut” ca acum 2 zile la facut albie de porc?

  2. Timpul este pierdut de magistrați, CCR nu a emis motivarea respingerii legii inițiale. Grindeanu doar luptă pentru un tratament preferențial cât mai important acordat magistraților. Presupun că toți știm de ce.

  3. Grindeanu, virgina care se coțăia in avioanele Nordis pe banii păgubiților inocenți, care vota pentru menținerea pensiilor speciale dă lecții de reformă! Ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns! Acum stiu de ce are ticurile alea, îi este si lui greu să trăiască cu el, și din când în când mai face câte o grimasă de greață! 🙂

  4. Din suma de peste 7 miliarde de euro care s-a pierdut din PNRR, Grindeanu are pe constiinta 2,3 miliarde de euro!
    Din cauza licitatiilor dubioase organizate de Grindeanu, ca ministru al Transporturilor, Romania a pierdut 2,3 miliarde de euro pentru autostrazile din Moldova, A7 si A8.
    Cand mai vorbeste despre pierderea a 230 milioane de euro pentru legea pensiilor speciale, sa i se aduca aminte ca a pierdut de 10 ori mai mult!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.