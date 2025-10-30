Grindeanu: Faptul că e o tăcere de mai mult de 48 de ore la nivel de guvern, ministru de externe, că am aflat despre aceste decizii din presă, m-au determinat să-i chem în Parlament pe premier şi miniştii de Externe şi Apărare, să ne informeze

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, despre retragerea de trupe americane din România, că faptul că e o tăcere de mai mult de 48 de ore la nivel de guvern şi prim-ministru, ministru de externe, faptul că a aflat despre aceste decizii, ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, din presă, l-au determinat să-i cheme în Parlament pe primul ministru şi pe cei doi miniştri, să informeze care e situaţia la zi şi ce avem de făcut de acum încolo, transmite News.ro.

Sorin Grindeanu a fost întrebat la Mehedinţi când a aflat de retragerea trupelor americane din România. ”Ieri, de la presa din Ucraina, ca şi voi toţi. Am spus aseară, cred, şi azi am şi acţionat, că faptul că e o tăcere din aceasta de mai mult de 48 de ore la nivel de guvern şi prim-ministru şi ministru de externe, a spus ceva ministrul Apărării, adevărat, dar mă scuzaţi, n-am înţeles foarte bine, sau poate n-am urmărit eu foarte atent, faptul că am aflat despre aceste decizii eu, preşedintele Camerei Deputaţilor, din presă, şi nici măcar aia din România, faptul că se continuă a nu se spune în modul onest românilor: Domnilor, aceasta este situaţia la zi, asta este situaţia din punct de vedere a securităţii naţionale, astea sunt planurile noastre pentru viitor, pentru a spori siguranţa cetăţenilor şi securitatea naţională, aceste lucruri m-au determinat să-i chem în Parlament, pe primul ministru şi pe cei doi miniştri, să ne informeze care e situaţia la zi şi ce avem de făcut de acum încolo. Nimic altceva”, a arătat preşedintele interimar al PSD.

Grindeanu a precizat că ”orice român îşi doreşte să ştie unde ne aflăm şi ce avem de făcut în continuare, pentru că suntem o ţară, totuşi, aflată la graniţa unui război, o ţară care are cea mai lungă graniţă cu Ucraina, dintre ţările membre ale Uniunii Europene”.

”N-am cum să nu fiu îngrijorat. Aş fi inconştient dacă aş fi neîngrijorat. Asta e de datoria mea şi e de datoria noastră să vedem ce avem de făcut. Partenerii americani şi-au făcut treaba faţă de noi. Partenerii americani au venit, au investit în România an la rând. Partenerii americani sunt cei care au susţinut şi susţin NATO în proporţii covârşitoare. Mai trebuie să facem şi noi. Ăsta este rostul audierii, dacă vreţi, de săptămâna viitoare”, a menţionat el.

Sorin Grindeanu a mai spus că el este un pro-american convins.

”Eu cred că, dacă vorbim de securitate, în primul rând trebuie să vorbim de parteneriatul strategic cu Statele Unite. Despre asta e vorba atunci când vorbim de securitate. Totodată, nu punem în antiteză faptul că România este ţară membră a Uniunii Europene. Nu e nimic în concurenţă aici. Dar eu cred că în acest moment trebuie, poate, şi ăsta e şi un alt punct pe care aş dori să-l clarifice primul ministru şi ministrul de externe mai ales, să vedem care este strategia noastră, a ţării noastre, de a avea argumente importante, mai bune în relaţia cu Statele Unite, astfel încât Parteneriatul strategic să devină din ce în ce mai puternic. Pentru că dacă ne facem că e mai bine acum, când au plecat o mie de soldaţi, decât era în urmă cu trei luni, ne minţim. Şi eu nu cred că asta-şi doresc românii de la noi. Românii, de la noi, aşteaptă soluţii. Şi de aceea am propus aceste lucruri pe care trebuie să le discutăm onest, deschis şi să încercăm să găsim soluţii, fără niciun scop politic. Aici nu e vorba de politică”, a explicat Grindeanu.

Întrebat care este relaţia dintre Statele Unite şi România în acest moment, Sorin Grindeanu a arătat că ”din partea Americii e aceeaşi modalitate de încurajare a noastră, de ajutare a României, tot timpul”.

”Eu, de când fac politică, asta a fost tot timpul modul în care Statele Unite ale Americii ne-au ajutat şi ne-au încorajat. Noi am mai avut, să spunem, apucături din astea sinusoidale, dar sper, prin ceea ce vom vedea cu toţii săptămâna viitoare, să mă clarific în acest moment care e strategia noastră. Şi sper ca doamna Ministru de Externe, din această perspectivă, să ne spună, poate mai multe, ce s-a discutat la întâlnirea, cât poate să spună, că unele lucruri nu se pot spune, la întâlnirea din urmă cu vreo trei săptămâni cu Secretarul de Stat Rubio. Şi ce are de gând să facă, ca Ministru de Externe, în a întări pateneriatul strategic”, a precizat liderul interimar al PSD.