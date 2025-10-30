Încă doi membri ai Congresului SUA critică decizia Pentagonului de a retrage parțial trupele din România: Măsură profund greșită, e important ca administrația Trump să revoce rapid această decizie

Republicanul Mike Turner și democrata Jeanne Shaheen au criticat joi decizia Departamentului de Război al SUA (Pentagon) de a înjumătăți trupele americane din România. Decizia, luată de secretarul Apărării Pete Hegseth, a fost criticată miercuri și de șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA. Congresul nu poate opri însă decizia Pentagonului.

”În calitate de șef al delegației SUA la Adunarea Parlamentară a NATO, sunt îngrijorat de relatările privind reducerea forțelor americane din România. Congresul a afirmat clar că prezența forțelor americane în Europa trebuie să rămână robustă și fermă. Acțiunile agresive ale Rusiei împotriva țărilor din flancul estic, prin încălcări intenționate ale spațiului aerian, subliniază ambițiile Rusiei dincolo de Ucraina”, a spus joi republicanul Mike Turner, care este și președintele grupului de prietenie cu România.

”Este în interesul securității noastre naționale să sprijinim aliații noștri din NATO, care își intensifică în mod justificat investițiile în capacitățile lor de apărare”, a mai spus Turner într-un comunicat postat pe X.

Și senatoarea democrată Jeanne Shaheen i-a cerut miercuri președintelui Trump să mențină prezența forțelor armate americane în România.

”Este o măsură profund greșită, care subminează eforturile noastre de a-l presa pe Putin să vină în sfârșit la masa negocierilor și de a consolida capacitatea partenerilor noștri europeni de a se apăra. România este un aliat model care s-a implicat în repetate rânduri, inclusiv prin găzduirea membrilor serviciilor americane și a platformelor de armament avansate și prin angajamentul de a cheltui 5% din PIB pentru apărare, în conformitate cu obiectivele NATO. Planul președintelui Trump de a-l găzdui pe președintele român Nicușor Dan la începutul anului viitor este dovada că președintele înțelege că România și-a asumat mai mult decât partea care îi revine”, a spus Shaheen.

”Această decizie transmite un semnal greșit lui Vladimir Putin, care continuă campania sa criminală în Ucraina și testează hotărârea NATO prin provocări împotriva altor state din prima linie. Retragerea trupelor americane din România subminează în mod direct eforturile recente și binevenite ale președintelui Trump de a exercita în sfârșit presiuni asupra lui Putin pentru a-l determina să se așeze la masa negocierilor”, a adăugat senatoarea americană.

Ea a mai spus că ”pare că această decizie a secretarului Hegseth și a subsecretarului Colby nu a fost luată în coordonare cu Casa Albă, consilierul pentru securitate națională, Departamentul de Stat sau Congresul. Îl îndemn pe președintele Trump să clarifice angajamentul nostru față de aliați precum România, care demonstrează un angajament clar în ceea ce privește împărțirea sarcinilor și protejarea intereselor naționale ale SUA. Credibilitatea SUA în cadrul NATO este în joc; este important ca administrația Trump să revoce rapid această decizie”.

Context

Cu o zi înainte, doi congresmani ai Partidului Republican (de guvernământ) din SUA, care conduc comisiile de Apărare din Congresul SUA, au anunțat printr-un comunicat comun că se opun retragerii parțiale a trupelor americane din România, anunțată tot miercuri de Pentagon.

Potrivit surselor diplomatice consultate de G4Media, decizia de retragere parțială a trupelor americane din România este una executivă.

Cei doi congresmani republicani au criticat Pentagonul, condus de Pete Hegseth, și au arătat că retragerea parțială este ”în contradicție directă cu strategia președintelui Trump”. De asemenea, cei doi republicani arată că această mișcare ”transmite un semnal greșit Rusiei, exact în momentul în care președintele Trump exercită presiuni pentru a-l forța pe Vladimir Putin să vină la masa negocierilor pentru a obține o pace durabilă în Ucraina”.

Statele Unite își retrag circa 1200 de militari din România, potrivit unui anunț al Pentagonului și al Ministerului Apărării. SUA își vor retrage trupe și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia. Informația a fost confirmată ulterior de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care a spus că „efectivele americane de la Deveselu şi Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura modificare este la Mihail Kogălniceanu, unde acea brigadă rotaţională, care venea, pleca, nu o să mai stea aici. Chiar în acest moment, nu este aici. De aproximativ o lună de zile, au plecat la exerciţii. Erau cam 1.200 -1.500 de militari în acea brigadă. La Kogălniceanu rămân cei care erau în grupul de luptă aerian şi diverse trupe”, a spus Moşteanu.