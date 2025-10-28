G4Media.ro
Ambarcaţiunile de pasageri de pe Bega vor fi retrase de pe trasee,…

Vaporul primăriei care face călătorii pe Bega FOTO STPT

Ambarcaţiunile de pasageri de pe Bega vor fi retrase de pe trasee, începând de sâmbătă

28 Oct

Cele şase ambarcaţiuni de pasageri care au navigat pe Canalul Bega din Timişoara în sezonul 2025 vor fi retrase în andocare, începând de sâmbătă, transmite Agerpres.

Ultima zi de operare a vaporaşelor va fi vineri, după care vor intra în programul de mentenanţă şi revizii tehnice periodice în depoul Dâmboviţa şi vor reveni pe Bega în luna martie 2026, odată cu reluarea transportului public şi a plimbărilor de agrement pe apă, se precizează într-un comunicat transmis marţi de Societatea de Transport Public Timişoara (STPT).

Vaporaşele au fost folosite fie pentru deplasările în oraş, fie pentru momentele de relaxare pe Bega.

Timişoara a devenit oficial, în luna octombrie 2018, primul oraş din România cu transport public în comun naval pe Canalul Bega, după peste şapte decenii de la sistarea transportului de mărfuri şi peste cinci decenii de la sistarea celui de persoane.

Capacitatea fiecărei ambarcaţiuni este de 50 de locuri, exclusiv pe scaune. Se navighează cu o viteză maximă de 12 km/h, iar în zona podurilor cu 5 km/h.

Cel mai bun an al transportului public pe apă în Timişoara a fost 2019, când a fost utilizat de peste 200.000 de persoane. Dintre acestea, aproape 130.000 au fost localnici, ceilalţi fiind turişti.

În prezent, transportul cu aceste ambarcaţiuni, denumite şi „vaporetto”, este mai puţin utilizat, aspect sesizat în cadrul unui recent studiu al Universităţii de Vest privind aprecierea de către turişti faţă de Capitala Europeană a Culturii Timişoara 2023. Datele vor fi prezentate administraţiei locale, care va elabora o strategie de promovare a Canalului Bega.

