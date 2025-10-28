G4Media.ro
Ucraina va începe din noiembrie exporturi limitate de armament

sursa foto: Facebook/ Mariusz Błaszczak

Ucraina intenţionează să înceapă în noiembrie exporturi limitate de armament, a declarat marţi preşedintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters, transmite Agerpres.

Într-o şedinţă cu o echipă guvernamentală, şeful statului a ordonat creşterea în continuare a producţiei de drone şi a încercat să asigure acoperirea din producţia internă a circa 50% din necesarul de arme şi muniţii al armatei ucrainene.

- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

