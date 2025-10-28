Ucraina va începe din noiembrie exporturi limitate de armament

Ucraina intenţionează să înceapă în noiembrie exporturi limitate de armament, a declarat marţi preşedintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters, transmite Agerpres.

Într-o şedinţă cu o echipă guvernamentală, şeful statului a ordonat creşterea în continuare a producţiei de drone şi a încercat să asigure acoperirea din producţia internă a circa 50% din necesarul de arme şi muniţii al armatei ucrainene.