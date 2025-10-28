Ucraina va începe din noiembrie exporturi limitate de armament
Ucraina intenţionează să înceapă în noiembrie exporturi limitate de armament, a declarat marţi preşedintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Într-o şedinţă cu o echipă guvernamentală, şeful statului a ordonat creşterea în continuare a producţiei de drone şi a încercat să asigure acoperirea din producţia internă a circa 50% din necesarul de arme şi muniţii al armatei ucrainene.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
JD Vance: SUA nu mai finanţează armamentul pentru Ucraina, dar europenii o pot face cumpărând arme americane
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.