G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Apple a depăşit marţi, pentru prima dată, pragul unei capitalizări bursiere de…

Telefon iPhone Air
Sursa foto: Nic Coury / AFP / Profimedia

Apple a depăşit marţi, pentru prima dată, pragul unei capitalizări bursiere de 4 trilioane de dolari

Articole28 Oct • 134 vizualizări 0 comentarii

Acţiunile Apple au urcat marţi, ducând compania la o capitalizare de piaţă record, de peste 4 trilioane de dolari, un prag atins pentru prima dată în istoria sa. În aceeaşi zi, şi Microsoft a depăşit din nou nivelul de 4 trilioane de dolari, însă ambele companii rămân în urma Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume, cu o evaluare de peste 4,6 trilioane de dolari, transmite CNBC, citat de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Creşterea acţiunilor Apple vine pe fondul vânzărilor puternice ale noilor modele iPhone 17, lansate în septembrie, care se vând mai bine decât generaţiile anterioare.

Acţiunile Apple au crescut cu 25% în ultimele trei luni, iar compania urmează să publice joi rezultatele financiare pentru trimestrul al patrulea fiscal.

Microsoft, ale cărei acţiuni s-au apreciat cu 6% în aceeaşi perioadă, a fost impulsionată de finalizarea achiziţiei unei participaţii de 27% în divizia comercială a OpenAI, consolidându-şi poziţia în domeniul inteligenţei artificiale.

Potrivit analistului Samik Chatterjee de la JPMorgan, ”acţiunile Apple intră în sezonul raportărilor financiare cu cel mai optimist sentiment din ultimul an”. El a menţinut recomandarea de cumpărare şi a ridicat preţul-ţintă la 290 de dolari pe acţiune.

Apple pare, de asemenea, să fi evitat efectele negative ale tarifelor comerciale impuse de administraţia Trump, relocând o mare parte din lanţul său de producţie către India şi Vietnam şi anunţând investiţii suplimentare în producţia din SUA, o strategie care i-a consolidat poziţia în faţa tensiunilor comerciale dintre Washington şi Beijing.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Trump, la cina pentru miliardarii care au făcut donaţii pentru sala de bal de la Casa Albă: ”Unii dintre voi, care staţi aici în faţa mea, mă întrebaţi: «Domnule, 25 de milioane de dolari ar fi suficient?». Eu am răspuns: «Accept!»”

Articole16 Oct • 736 vizualizări
0 comentarii

Aviz pentru persoanele care vând bunuri pe platformele online: Intri în atenţia ANAF dacă depăşeşti 10.000 de lei

Articole30 Sep 2025 • 26.115 vizualizări
0 comentarii

Microsoft a întrerupt unele servicii pentru armata israeliană / Unele produse ale companiei ar fi fost folosite pentru supravegherea civililor palestinieni

Articole25 Sep 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.