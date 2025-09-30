Aviz pentru persoanele care vând bunuri pe platformele online: Intri în atenţia ANAF dacă depăşeşti 10.000 de lei

ANAF a introdus un prag de semnificaţie de 10.000 de lei pentru venituri din vânzarea de bunuri din proprietate personală, cum ar fi vânzarea de bunuri pe platformele online ca OLX sau Publi24, a anunţat Cosmin Neculiţă, şef serviciu Antifraudă, la evenimentul Profit E-commerce În căutarea eficienţei, după ani de creştere accelerată – Ediţia a VI-a. Pragul este folosit de Fisc pentru a trimite notificări şi pentru a controla persoanele în cauză dacă îşi achită taxele, dar nu înseamnă că veniturile sub acest nivel nu pot fi stabilite ca fiind din activitate economică sau că cele peste acest nivel intră obligatoriu în categoria aceasta, transmite News.ro.

ANAF foloseşte în prezent un prag de semnificaţie de 10.000 de lei pentru venituri din vânzarea de bunuri din proprietate personală pe site-urile de comerţ electronic. Astfel, o persoană care vinde asemenea bunuri, inclusiv pe platforme online, cum sunt, de exemplu, OLX sau Publi24, va intra în atenţia Fiscului odată ce depăşeşte 10.000 de lei ca venituri.

Persoanele care depăşesc 10.000 de lei, probabil într-un interval de un an, deşi reprezentantul ANAF nu a precizat, vor primi de la Fisc notificare de conformare pentru declararea veniturilor şi plata taxelor, relatează Profit.ro.

„Fiecare persoană cam ştie de intenţia pe care o are când realizează o vânzare. Am identificat persoane care şi-au vândut bunurile proprii haine de vreo 300.000 de lei într-un an. Nu prea se întâmplă să ajungi să depăşeşti plafonul de scutire de TVA, de 300.000 de lei, din vânzare de haine proprii. Putem şi noi să demontăm aceste practici, prin intermediul unui control, însă acum am stabilit un prag de semnificaţie de 10.000 de lei. Ştiu că sună mic şi lumea se supără. De anul acesta am diminuat acest prag de semnificaţie, în care atunci când identificăm persoane care încasează rambursuri peste 10.000 de lei, trimitem o notificare, prin SPV dacă are sau prin Poştă, cu confirmare de primire, dacă nu este înrolat în SPV”, a spus Neculiţă.

Notificarea este o atenţionare şi nu o decizie de impunere. Veniturile care trec de 10.000 de lei pot fi catalogate ca venituri din activitate economică, dar nu este obligatoriu

„Îi anunţăm că au fost identificaţi cu rambursuri în valoare de peste 10.000 de lei, să spunem, care pot reprezenta venituri dintr-o activitate economică. Din ce am verificat nu sunteţi organizat într-o formă legală, de PFA, IF, altele asemenea, pentru a şti din timp. Cumva am eliminat dintre cazurile mari de persoane fizice”, a declarat Neculiţă.