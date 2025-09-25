Microsoft a întrerupt unele servicii pentru armata israeliană / Unele produse ale companiei ar fi fost folosite pentru supravegherea civililor palestinieni

Gigantul software american a decis să oprească furnizarea unor servicii către armata israeliană, în urma unei investigații care a descoperit utilizarea produselor companiei pentru supravegherea civililor palestinieni, scrie Financial Times.

Microsoft a declarat joi că a găsit dovezi care susțin elemente dintr-o investigație media ce afirma că ministerul israelian al apărării a stocat date de supraveghere în masă pe serverele sale.

Brad Smith, vicepreședinte și președinte al Microsoft, a precizat într-un comunicat că firma a informat Israelul despre decizia de a „întrerupe și dezactiva” anumite abonamente, inclusiv utilizarea unor servicii și tehnologii specifice de stocare în cloud și inteligență artificială.

„Am discutat această decizie cu ministerul israelian al apărării și pașii pe care îi urmăm pentru a asigura respectarea termenilor noștri de serviciu,” a adăugat Smith.

Decizia companiei din Redmond, Washington, vine în contextul agravării condițiilor umanitare în Gaza, sub asediul Israelului.

Articolele din presă, precum cel al publicației The Guardian și al altora, au semnalat că Unit 8200, responsabilă de informații de semnale ale Israelului, a folosit serviciul cloud Azure de la Microsoft pentru a stoca date din apeluri telefonice obținute prin supraveghere pe scară largă în Gaza și în Cisiordania ocupată.

Microsoft și alte companii globale au fost ținta unui val de presiuni și critici publice din partea angajaților față de afacerile cu Israelul.

Un grup de angajați actuali și foști Microsoft, numit No Azure for Apartheid, a întrerupt mai multe evenimente ale companiei în semn de protest față de acțiunile acesteia. La sfârșitul lunii august, Microsoft a concediat patru angajați implicați în această mișcare, care încercaseră să organizeze tabere pe proprietățile companiei. Doi dintre cei concediați au participat la o acțiune de tip sit-in la biroul lui Smith.

Smith a transmis angajaților, într-o întâlnire recentă, că decizia de suspendare a unor servicii pentru ministerul israelian al apărării „nu afectează” munca companiei de a „proteja securitatea cibernetică a Israelului și a altor țări din Orientul Mijlociu,” conform unui mesaj pe blogul său.

Radioul armatei israeliene a raportat că Unit 8200 a făcut copii de rezervă ale materialelor de supraveghere în ultimele săptămâni, pentru a-și păstra accesul la date.

Ministerul israelian al apărării nu a oferit încă un comentariu oficial.