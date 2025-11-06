Armata israeliană dezvăluie legăturile organizației teroriste Hamas cu Iranul, UNRWA, Al Jazeera și ajutoarele umanitare furate într-o colecție de documente

Armata israeliană (IDF) a publicat informații declasificate care susțin că Hamas a deviat ajutoarele umanitare din Gaza și a menținut legături cu Iranul, UNRWA și Al Jazeera în timpul războiului în curs, scrie The Jerusalem Post.

IDF a publicat luni o colecție de diverse documente de informații care conțin dovezi ale legăturii Hamas cu Iranul, cu UNRWA și Al Jazeera, precum și acțiunile organizației teroriste pentru „adâncirea deliberată a suferinței civile”.

Cooperarea UNRWA cu Hamas

IDF a publicat documente cu detalii despre operatorii Hamas angajați de UNRWA, alături de documente care detaliază utilizarea de către Hamas a facilităților UNRWA.

Armata israeliană a descoperit liste de angajați UNRWA afișate lângă o listă de operatori Hamas, unde aceleași persoane erau prezente atât cu acte de identitate civile, cât și militare.

Lista includea profesori, directori, consilieri și personal medical care dețineau cu toții funcții în Brigăzile Izzadin al-Qassam ale Hamas, așa-numita aripă militară a organizației teroriste. Unii erau enumerați în documentele Hamas ca fiind plătiți de UNRWA.

IDF a distribuit, de asemenea, un extras dintr-un document intitulat „Noțiuni de bază ale ingineriei militare Nivelul trei – Obstacole”. Extrasul oferă luptătorilor al-Qassam instrucțiuni de a folosi clădiri civile, deoarece acestea sunt considerate „cel mai bun obstacol în apărarea rezistenței”. Documentul a subliniat importanța menținerii luptei între oameni.

Școlile UNRWA au fost enumerate în mod specific ca loc de întâlnire pentru Hamas în planul de aprovizionare al Batalionului Khan Yunis de Sud în 2020.

Directorul operațiunilor UNRWA din Gaza, Ashraf Mahd, a apărut în mai multe fotografii în care site-ul l-a descris ca „educându-și copiii și îndoctrinând generația tânără să urmeze ideologia inumană a Hamas, glorificându-i crimele de război”.

Colaborarea Al Jazeera cu Hamas

IDF a dezvăluit, de asemenea, dovezi detaliate ale afilierii dintre organizația de știri de stat qatareză Al Jazeera și organizațiile teroriste Hamas și Jihadul Islamic. Documente, inclusiv liste de personal pentru cursuri de instruire teroristă, anuare telefonice și documente salariale pentru teroriști, au fost toate descoperite de IDF.

Cincisprezece jurnaliști diferiți de la Al Jazeera au fost enumerați alături de rolurile lor în cadrul organizațiilor teroriste. Ismail Al-Ghoul, un terorist Nukhba care a participat la masacrul din 7 octombrie, a fost inclus printre jurnaliști.

Hamas ar fi deținut, de asemenea, puterea asupra a ceea ce a relatat Al Jazeera. În 2022, Hamas a dat instrucțiuni clare despre cum să mușamalizeze o lansare eșuată de rachete Jihad Islamic în Jabaliya, care a dus la moartea mai multor cetățeni. Al Jazeera a avut interzis să critice Hamas și i s-a spus ce cuvinte să evite.

Mai târziu în acel an, un alt document conținea instrucțiuni suplimentare despre evitarea oricărei critici la adresa lansărilor eșuate de rachete. În schimb, Al Jazeera urma să sprijine „rezistența” din Gaza.

Un document din 2023 a arătat o altă legătură directă între Hamas și Al Jazeera. Conform materialelor, Hamas a stabilit un „telefon Al Jazeera”, o linie securizată care ar permite organizației să comunice cu canalul.

Planul lui Sinwar

În plus, armata israeliană a distribuit un memoriu scris de mână din august 2022 de Yahya Sinwar, ca dovadă a „implicării sale directe atât în ​​planificarea, cât și în propaganda terorismului”. Memorandumul conține detalii despre planul de invazie al Hamas și planurile sale de propagandă.

Sinwar a solicitat fotografii grafice cu execuții de la distanță, tancuri care explodează și soldați uciși cu un cuțit pentru a „exploda emoțiile” aliaților din Cisiordania și Ierusalim și pentru a inspira frică „inamicului”.

Restul memoriului a prezentat planuri pentru primele ore ale atacului, cu scopul de a captura capacitățile militare și de a face imposibil un răspuns.

Sprijin iranian pentru Hamas

IDF a descoperit un document în Gaza care prezenta dovezi clare ale faptului că Iranul a furnizat Hamas sprijin financiar. Documentul se referă la fonduri furnizate familiilor „dragilor martiri din Gaza”.

Armata a distribuit un alt document din Gaza care conține detalii despre conversații și discuții pe care Hamas le-a avut, în care a luat act de interesele comune dintre ei și Iran.

Sprijinul financiar al Iranului a fost menționat din nou, în ciuda protestelor interne iraniene cu privire la renunțarea la ajutorul financiar acordat Hamas de această țară. Documentul susținea, de asemenea, că Iranul adoptă o strategie de dezvoltare a forței Qassam, oferind instruire, armament și expertiză.

Hamas și-a exprimat dorința unei alianțe cvadripartite cu Iranul, Hezbollah și Siria pentru a coordona eforturile mass-media și activitatea politică tactică, pe lângă tacticile militare. Această alianță a fost concepută pentru a „lansa un atac care să surprindă inamicul din toate părțile” în „războiul de eliberare a Ierusalimului”.

Ajutor umanitar

Într-un document intitulat „Hamas – Resurse de informații pentru ajutor umanitar”, IDF a declarat că materialele includ dovezi că membrii Hamas au depozitat provizii pentru uz propriu, în timp ce civilii se confruntau cu lipsuri.

Potrivit IDF, documentele descriu, de asemenea, condițiile în care luptătorii Hamas sunt aprovizionați în subteran, în timp ce locuitorii de la suprafață se confruntă cu o lipsă de alimente și resurse.

„Documentele expun teroriștii Hamas care acumulează ajutoare umanitare furate și manipulează cu neglijență armele”, a declarat IDF într-un comunicat. Armata a adăugat că, deși ajutoarele continuă să intre în Gaza, susține că o mare parte din ele nu ajung la civili.

IDF a găsit o colecție de fotografii cu „Hamas exploatând ajutoare umanitare furate în tuneluri”, unde indivizi sunt arătați manipulând în joacă arme lângă saci cu ajutoare umanitare furate. Fructe și legume proaspete, conserve, făină și carne erau expuse în fotografiile din tuneluri.