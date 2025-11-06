G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Israelul declară frontiera cu Egiptul zonă militară închisă pentru a lupta împotriva…

orientul mijlociu harta egipt israel gaza iordania siria irak
Foto: © Kitano | Dreamstime.com

Israelul declară frontiera cu Egiptul zonă militară închisă pentru a lupta împotriva contrabandei de arme cu drone

Articole6 Noi • 97 vizualizări 0 comentarii

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunţat joi că a dat instrucţiuni armatei să declare zona frontalieră dintre Israel şi Egipt zonă militară închisă, pentru a lupta împotriva contrabandei de arme realizate prin intermediul dronelor, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Am dat instrucţiuni armatei israeliene să treacă zona adiacentă frontierei între Israel şi Egipt la statutul de zonă închisă şi să modifi ce regulile de angajament în consecinţă pentru a lupta împotriva ameninţărilor dronelor care pun în pericol securitatea ţării”, a afirmat Katz într-un comunicat, care le-a declarat „război celor care participă la contrabandă”.

Contrabanda de arme cu drone face parte din războiul din Gaza şi vizează înarmarea duşmanilor noştri. Trebuie luate toate măsurile posibile pentru a-i pune capăt (…) Oricine va pătrunde în zona interzisă va deveni ţintă”, a adăugat el.

Israelul şi Egiptul au o frontieră de circa 200 kilometri.

Armata israeliană a anunţat în această săptămână că a dejucat în două rânduri tentative de contrabandă de arme cu drone pe la frontiera cu Egiptul, între care pistoale semiautomate vizibile într-o imagine difuzată marţi. O dronă care transporta zece pistoale a fost confiscată, preciza un comunic at militar.

Armata israeliană a preluat controlul asupra părţii palestiniene a punctului de trecere de la Rafah în mai 2024, afirmând că acesta este „utilizat în scopuri teroriste” şi pentru contrabanda cu arme.

În urma acestei preluări a controlului, orice acces la punctul de trecere a fost suspendat, inclusiv cel al personalului ONU. Punctul de trecere a fost redeschis pentru scurt timp în timpul unui armistiţiu precedent între Israel şi Hamas, intrat în vigoare pe 19 ianuarie 2025.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Șeful armatei franceze denunță o ”atmosferă nucleară îngrijorătoare” după testele Rusiei și posibila reluare a testelor nucleare în SUA

Articole5 Noi • 234 vizualizări
0 comentarii

Israelul a identificat cadavrele a trei ostatici restituite duminică de Hamas / Este vorba de trei soldați israelieni răpiți pe 7 octombrie 2023

Articole3 Noi • 234 vizualizări
1 comentariu

Hamas a predat Israelului încă trei cadavre ale ostaticilor / Israelul a acuzat că gruparea teroristă Hamas a fost prea lentă în predarea rămăşiţelor ostaticilor morți în Gaza

Articole2 Noi • 206 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.